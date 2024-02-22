Дерматолог перечислила самые лучшие ткани для постельного белья

Ткани из ненатуральных составляющих, например полиэстера и нейлона, могут вызывать дискомфорт кожи из-за особенностей состава. Поэтому для постельного белья лучше выбирать натуральные материалы, которые обладают хорошей воздухопроницаемостью и впитывают влагу. Особенно внимание стоит обратить на хлопок или лён.

"Например, нейлон, используемый в нижнем белье, иногда вызывает накопление статического электричества. Это может привести к ощущению зуда, особенно в тёплое время года. Однако при всём этом ткань абсолютно гигиенична, и в ней не размножаются бактерии", — объяснила дерматолог medtech-сервиса Budu Марина Суворова в беседе с "Газетой.Ru".

Полиэстер, например, зачастую смешивается с натуральными тканями для создания комфортной одежды. Однако его высокий процент может привести к жёсткости и неприятным ощущениям при соприкосновении. По словам эксперта, акрил, будучи полусинтетической альтернативой шерсти, вызывает зуд на коже и пропускает через себя недостаточно воздуха. Однако он сохраняет тепло, отталкивая воду. Его рекомендуют надевать поверх другой одежды, чтобы не возникало раздражения.

Но лучше всего для кожи подойдут материалы, которые дышат, снижают риск раздражения и аллергических реакций и способствуют влагообмену между кожей и окружающей средой. Выбирая одежду, следует прочитать внутренний ярлык и отдать предпочтение тканям, в которых количество синтетических волокон не превышает 20–40%, чтобы не допустить негативного воздействия на кожу и сохранить её здоровье, заключила дерматолог.