В России подорожало постельное бельё SHOT: В России постельное бельё подорожало на 20% из-за дефицита хлопка и тканей 18 ноября, 12:34 freepik

В России цены на постельное бельё в преддверии новогодних праздников выросли в среднем на 20%, причиной стало удорожание хлопка и дефицит тканей. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источники в торговой сфере.

Российские производители закупают хлопок за границей, так как он не растёт в нашей стране. Однако из-за роста курса сырьё стало обходиться дороже, как следствие, выросла стоимость на пряжу, ткань, красители и тому подобное. Оборудование для пошива тоже зачастую импортное, и все детали к нему приобретаются за рубежом.

Ещё одна проблема — дефицит тканей нужных дизайнов. Так, в Ивановской области предприятия стали печатать собственные принты. И фирмы, которые заказывают печать своих узоров, вынуждены ждать очереди. Также в России был спрос на постельное бельё из Турции. Но сейчас сильно поднялась в цене доставка, что повлияло на конечную стоимость товара.

Как результат, комплект-полуторка из бязи и сатина, в основе которых хлопок, обойдётся в 2000 рублей, хотя в прошлом году он стоил 1700 рублей. Набор белья на двоих подорожал с 2800 до 3500 рублей, а евронабор — с 3400 до 4300 рублей.

Ранее сообщалось, что самый популярный салат у россиян подскочил в цене на 45% по сравнению с прошлым годом. Речь идёт об оливье. Остальные рецепты обойдутся немного дешевле — в целом на 30–40 рублей.

Авторы Татьяна Миссуми