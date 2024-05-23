Учёные выяснили, как питаются супердедушки и супербабушки, которым старение нипочём

Некоторые питательные вещества могут замедлить старение мозга, если добавить их в ежедневный рацион. Такое открытие сделали ученые из Университета Небраски в Линкольне, пишет "Газета.ru".

В эксперименте приняла участие сотня добровольцев в возрасте от 65 до 75 лет. У каждого проанализировали образцы крови, сделали МРТ головного мозга и провели ряд когнитивных тестирований. Специалисты также учитывали питание, вес и образ жизни испытуемых. В ходе опытов удалось сперва выявить тех, чей мозг "хорошо сохранился" на фоне остальных добровольцев, а затем выяснить, чем питались эти суперлюди, которым старение оказалось нипочём.

Хорошая новость в том, что суперфуды для мозга действительно существуют. Учёные доказали, что у группы испытуемых, показавших наилучшие результаты, в организме был необходимый уровень жирных кислот, каротиноидов, холина, витамина Е и антиоксидантов. Из каких продуктов можно получить эти вещества — давно не секрет. Доказано, что они поступают в организм при употреблении цельнозерновых продуктов, орехов, растительного масла, овощей, фруктов и молочной продукции. Такой набор продуктов наиболее соответствует популярной во многих странах средиземноморской диете.