Учёные нашли способ омолодить печень

Учёным удалось обратить старение печени у пожилых мышей при помощи экспериментального препарата. Как пишет "Газета.Ru" со ссылкой на журнал Nature Aging, этот орган может обновляться, поэтому считается устойчивым. Однако старение и стресс всё же приводят к заболеваниям.

Учёные провели исследование на грызунах и выяснили, что у старых животных были активнее гены, связанные с потерей гепатоцитов — основных функционирующих клеток печени. Предотвратить это помог экспериментальный препарат ферростатин-1, который блокировал самоуничтожение клеток печени.