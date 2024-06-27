Учёные нашли способ омолодить печень
Nature Aging: Учёные смогли омолодить печень старых и больных мышей
Учёным удалось обратить старение печени у пожилых мышей при помощи экспериментального препарата. Как пишет "Газета.Ru" со ссылкой на журнал Nature Aging, этот орган может обновляться, поэтому считается устойчивым. Однако старение и стресс всё же приводят к заболеваниям.
Учёные провели исследование на грызунах и выяснили, что у старых животных были активнее гены, связанные с потерей гепатоцитов — основных функционирующих клеток печени. Предотвратить это помог экспериментальный препарат ферростатин-1, который блокировал самоуничтожение клеток печени.
Печень старых мышей по итогам эксперимента мало чем отличалась от здоровой и молодой. Кроме того, лучше стали работать и другие внутренние органы.
Ранее врач рассказала, что на здоровье этого важного органа может повлиять ржавая вода. Если регулярно её пить, то функции печени, почек и желудка будут нарушены. Также ранее стало известно, что болезнь печени может стать причиной синяков на теле. При её плохой работе нарушается свёртываемость крови, что и вызывает появление кровоподтёков на теле.