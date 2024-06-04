Врач назвал 4 страшные причины необъяснимых синяков на теле Врач Осипов заявил, что беспричинные синяки могут говорить о болезни печени 4 июня, 19:14 Синяки могут говорить о тяжёлых болезнях. Обложка © freepik / stockking

Внезапно возникающие на теле синяки не всегда являются безобидными гематомами, а могут говорить о серьёзных болезнях, например о проблемах с печенью. Об этом интернет-изданию Regions рассказал заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

"Есть несколько достаточно серьёзных причин. Например, заболевания печени, которые не диагностированы своевременно. В таких случаях нарушается свёртываемость крови, то есть имеется склонность к пониженной свёртываемости. А синяк — это кровоподтёк", — пояснил он.

Также синяки могут стать следствием воспалительных заболеваний, продолжил медик. В этом случае нарушается проницаемость стенок сосудов и на теле появляются пятна от кровоподтёков. Кроме того, по словам Осипова, иногда приём ряда лекарств провоцирует синий цвет кожных покровов. Речь идёт о кроворазжижающих препаратах или нестероидных противовоспалительных медикаментах. И, наконец, разного рода инфекции порой вызывают на теле синяки. Говоря научным языком, появляется геморрагия, уточнил врач.

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Авторы Татьяна Миссуми