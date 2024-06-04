Профилактика рака и болезней сердца: Эндокринолог рассказала о пользе абрикосов

Наступило лето, а значит, следует как можно чаще баловать себя различными фруктами. В их числе и абрикосы, которые оказывают на организм и здоровье человека положительное действие. В этих сладких плодах содержатся соединения, которые защищают нас от рака, сердечно-сосудистых заболеваний и болезней глаз, рассказала врач-эндокринолог Анжела Толмасова в беседе с "Газетой.ru".

По её словам, пользу для человека приносят содержащиеся в абрикосах каротиноиды, флавоноиды и фенол. Именно они не позволяют нам болеть, поддерживая иммунитет, а также отводят от нас различные виды онкологии. Помимо того, благодаря антиоксидантам фрукт полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и болезней печени.

Также плоды могут поддерживать нормальную работу ЖКТ и предотвращать запоры: помимо всего прочего, в них содержится клетчатка (ещё она есть в персиках и сливах). Исключением в списке полезных микроэлементов не стал и витамин А, необходимый человеку для защиты здоровья глаз. А каротиноиды защищают нас от ультрафиолета, вредного воздействия окружающей среды и никотина, кроме того улучшая качество и цвет кожи.

Абрикосы также влияют на электролитный обмен и водный баланс организма, помогая нормализовать артериальное давление. А если нет возможности насладиться свежим фруктом, то всегда можно обойтись курагой. В сушёных плодах есть фитоэстрогены, необходимые при менопаузе, а также полезные для профилактики болезней сердца и некоторых видов рака.