Бурятские врачи спасли женщину, организм которой загадочным образом отказывался принимать еду

Хирурги в Улан-Удэ спасли женщину, которая не могла есть два месяца. Состояние пациентки было критическим, она похудела до 45 килограммов. Об этом сообщили в пресс-службе Республиканской больницы им. Н.А. Семашко.

"Уникальный клинический случай произошёл недавно в хирургическом отделении Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко. По словам пациентки, на фоне полного благополучия у неё развилась многократная рвота, пропал аппетит, она буквально перестала есть. Так продолжалось в течение двух месяцев", — говорится в сообщении.

В медицинском учреждении отметили, что женщина проходила всевозможные обследования, в том числе на наличие рака. Однако после врачам удалось установить, что причина потери аппетита в сужении выходного отдела желудка. Из-за этого пища туда почти не поступала. Причину такого недуга медики установить не смогли, однако медлить было нельзя, состояние женщины было критическим.

Хирурги провели две операции. Сначала пациентке вывели тонкую кишку на переднюю брюшную стенку для проведения питания. Когда женщина окрепла и набрала первые килограммы, врачи восстановили естественный путь прохождения пищи.

Сейчас пациентке ничего не угрожает, её выписали домой. Благодаря хирургам Владимиру Очирову, Сергею Санжимитыпову и Баиру Жамсарано женщина теперь может нормально питаться.