В Подольске врачи спасли руку парню после неудачного падения на стеклянную дверь

Врачи Подольской областной клинической больницы спасли руку 23-летнему молодому человеку, который дома споткнулся и упал, разбив рукой стеклянную дверь. Он получил серьёзную травму: резаную рану правого предплечья, после которой развилась острая ишемия конечности — прекращение кровоснабжения. Если бы не вмешались медики, он мог потерять руку.

"У пациента были перерезаны лучевая и локтевая артерии, а также локтевой и срединный нервы. Операцию проводила мультидисциплинарная бригада врачей. Сначала сосудистые хирурги с помощью микрохирургического оборудования сшили повреждённые артерии, возобновив кровоснабжение в повреждённой руке. Затем нейрохирург восстановил локтевой и срединный нервы правой руки. Благодаря слаженным действиям наших врачей удалось не только спасти парню руку, но восстановить её двигательную функцию", — рассказал главврач больницы Вардан Геворкян.

Сразу после операции рука порозовела и потеплела, а пульсация локтевой и лучевой артерий стала прощупываться на запястье. В итоге пациента перевели в отделение реанимации, а на следующий день в сосудистую хирургию. К этому моменту с ним уже всё хорошо, парня отправили восстанавливаться домой.