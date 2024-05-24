В Подольске врачи спасли руку парню после неудачного падения на стеклянную дверь
Операция на руку молодому человеку. Обложка © Предоставлено Life.ru
Врачи Подольской областной клинической больницы спасли руку 23-летнему молодому человеку, который дома споткнулся и упал, разбив рукой стеклянную дверь. Он получил серьёзную травму: резаную рану правого предплечья, после которой развилась острая ишемия конечности — прекращение кровоснабжения. Если бы не вмешались медики, он мог потерять руку.
"У пациента были перерезаны лучевая и локтевая артерии, а также локтевой и срединный нервы. Операцию проводила мультидисциплинарная бригада врачей. Сначала сосудистые хирурги с помощью микрохирургического оборудования сшили повреждённые артерии, возобновив кровоснабжение в повреждённой руке. Затем нейрохирург восстановил локтевой и срединный нервы правой руки. Благодаря слаженным действиям наших врачей удалось не только спасти парню руку, но восстановить её двигательную функцию", — рассказал главврач больницы Вардан Геворкян.
Сразу после операции рука порозовела и потеплела, а пульсация локтевой и лучевой артерий стала прощупываться на запястье. В итоге пациента перевели в отделение реанимации, а на следующий день в сосудистую хирургию. К этому моменту с ним уже всё хорошо, парня отправили восстанавливаться домой.
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