Подмосковные врачи спасли мужчину, который чуть не погиб из-за ватных палочек

Врачи из Пушкинской клинической больницы сохранили жизнь и здоровье мужчине, который мог умереть из-за ватных палочек. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

Хирурги проводят операцию пациенту. Фото © Пушкинская клиническая больница имени профессора Розанова В.Н.

28-летний пациент обратился в больницу с жалобами на почти полную глухоту уха. Проведя диагностику, специалисты пришли к выводу, что у пациента запущенный гнойный отит среднего уха, который успел стать хроническим. Также выяснилось, что болезнь возникла не просто так, а из-за повреждения барабанной перепонки, позволившего вместе с водой, воздухом и ватными палочками попасть в среднее ухо инфекции.

Мужчине была прописана терапия, с помощью которой удалось добиться положительной динамики самочувствия. Однако вскоре пациента стали донимать боли за ухом, которые переходили в шею, а также лихорадка. Врачи заподозрили у него тромбоз сигмовидного синуса, последствиями которого могли стать заражение крови или отрыв тромба.

"В результате УЗИ- и КТ-диагностики наши подозрения подтвердились. Воспаление среднего уха и сосцевидного отростка, наличие тромба в сигмовидном синусе. Грубо говоря, весь верхний этаж уха воспалён. И воспаление перешло на соседние анатомические структуры. Экстренно подготовили пациента к операции. Первым этапом выполнили дренирование всех ячеек полости среднего уха. Всё промыли, вычистили", — поделился деталями операции руководитель лор-отделения Пушкинской больницы Богдан Кулешов.

После этого специалисты приступили ко второму этапу — вскрытию ложа сигмовидного синуса, внутри которого обнаружился гной. Сам тромб был удалён вместе с содержимым, а рана — ушита. На операцию в целом потребовалось 2,5 часа. Спустя десять дней после неё мужчину отправили лечиться амбулаторно, так как его восстановление показало уверенную положительную динамику, а слух начал частично возвращаться. Тем не менее, когда пациент полностью оправится после операции, ему проведут ещё одну — плановую. Она нужна, чтобы не допустить рецидива и добиться ещё более заметных результатов в восстановлении слуха.

"Будет проведена санирующая операция на среднем ухе. Если исключить детали, то мы постараемся по максимуму "выключить" сосцевидный отросток из процесса — вычистить, широко объединить его с барабанной полостью и наружным слуховым проходом, сделать выстилку. Тем самым уберём возможность повторного воспаления", — объяснил Кулешов. Врачи больницы также напомнили о необходимости обращаться к специалистам при любых изменениях в самочувствии, а не пытаться вылечиться самостоятельно.