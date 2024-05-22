Иммунолог назвал несправедливым законопроект о праве аллергиков на удалёнку

Предложенный ЛДПР законопроект о праве аллергиков на удалёнку не учитывает интересы всех работающих граждан, страдающих этим недугом, и нуждается в доработке. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал врач – иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

"С точки зрения гуманности я поддерживаю эту инициативу. Что-то делать, чтобы облегчить жизнь пациентам с аллергией, нужно. С другой стороны, здесь выступают медико-бюрократические процедуры. То есть экспертиза, какое именно вещество является аллергеном", — объяснил специалист.

Аллергия может протекать совершенно по-разному и длиться как несколько дней, так и месяцами — с начала цветения растений весной и до осени. Поэтому непонятно, на какой срок переводить сотрудника на удалённый формат работы. Кроме того, есть профессии, где удалёнка невозможна в принципе, отметил Болибок.

В то же время при современном уровне медицины люди, страдающие этим заболеванием, вполне благополучно ведут активный образ жизни и работают офлайн. Можно было бы подумать о компенсации им расходов за покупку индивидуальных средств защиты от аллергии, добавил иммунолог.