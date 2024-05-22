Иммунолог назвал несправедливым законопроект о праве аллергиков на удалёнку
Врач Болибок: Законопроект об удалёнке для аллергиков учитывает интересы не всех
Предложенный ЛДПР законопроект о праве аллергиков на удалёнку не учитывает интересы всех работающих граждан, страдающих этим недугом, и нуждается в доработке. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал врач – иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
"С точки зрения гуманности я поддерживаю эту инициативу. Что-то делать, чтобы облегчить жизнь пациентам с аллергией, нужно. С другой стороны, здесь выступают медико-бюрократические процедуры. То есть экспертиза, какое именно вещество является аллергеном", — объяснил специалист.
Аллергия может протекать совершенно по-разному и длиться как несколько дней, так и месяцами — с начала цветения растений весной и до осени. Поэтому непонятно, на какой срок переводить сотрудника на удалённый формат работы. Кроме того, есть профессии, где удалёнка невозможна в принципе, отметил Болибок.
В то же время при современном уровне медицины люди, страдающие этим заболеванием, вполне благополучно ведут активный образ жизни и работают офлайн. Можно было бы подумать о компенсации им расходов за покупку индивидуальных средств защиты от аллергии, добавил иммунолог.
Ранее Life.ru писал, что в Госдуме предложили разрешить россиянам, страдающим сезонной аллергией на пыльцу, временно переводиться на удалёнку и в приоритетном порядке уходить в отпуск. Предполагается, что тогда граждане будут иметь возможность ненадолго уезжать в регион с иным климатом, благодаря чему через несколько лет недуг ослабнет или полностью исчезнет.
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