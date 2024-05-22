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22 мая, 02:32

Иммунолог назвал несправедливым законопроект о праве аллергиков на удалёнку

Врач Болибок: Законопроект об удалёнке для аллергиков учитывает интересы не всех

Предложенный ЛДПР законопроект о праве аллергиков на удалёнку не учитывает интересы всех работающих граждан, страдающих этим недугом, и нуждается в доработке. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал врач – иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

"С точки зрения гуманности я поддерживаю эту инициативу. Что-то делать, чтобы облегчить жизнь пациентам с аллергией, нужно. С другой стороны, здесь выступают медико-бюрократические процедуры. То есть экспертиза, какое именно вещество является аллергеном", — объяснил специалист.

Аллергия может протекать совершенно по-разному и длиться как несколько дней, так и месяцами — с начала цветения растений весной и до осени. Поэтому непонятно, на какой срок переводить сотрудника на удалённый формат работы. Кроме того, есть профессии, где удалёнка невозможна в принципе, отметил Болибок.

В то же время при современном уровне медицины люди, страдающие этим заболеванием, вполне благополучно ведут активный образ жизни и работают офлайн. Можно было бы подумать о компенсации им расходов за покупку индивидуальных средств защиты от аллергии, добавил иммунолог.

Врачи положительно оценили идею отправить аллергиков на удалёнку
Врачи положительно оценили идею отправить аллергиков на удалёнку

Ранее Life.ru писал, что в Госдуме предложили разрешить россиянам, страдающим сезонной аллергией на пыльцу, временно переводиться на удалёнку и в приоритетном порядке уходить в отпуск. Предполагается, что тогда граждане будут иметь возможность ненадолго уезжать в регион с иным климатом, благодаря чему через несколько лет недуг ослабнет или полностью исчезнет.

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Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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