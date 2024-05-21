Врачи положительно оценили идею отправить аллергиков на удалёнку

Страдающим поллинозом — сезонной аллергией — не мешало бы воздержаться от выходов на улицу во время цветения, поэтому идея разрешить таким людям переходить на удалёнку может быть эффективной мерой. Таким мнением поделилась терапевт Людмила Лапа. Так она прокомментировала внесение в Госдуму законопроекта о праве на дистанционный формат работы для аллергиков.

"Если руководитель разрешает [работать удалённо из-за аллергии] и есть такая возможность, то хорошо. Но сейчас огромное количество хороших препаратов, которые купируют поллиноз практически за два дня. Я всегда говорю: "Найдите своего врача", — приводит RT слова медика.

Вместе с тем Лапа призвала помнить, что сам факт нахождения дома не вылечит аллергию, поэтому важно корректировать образ жизни, в частности, речь идёт о питании. С этим согласился иммунолог Владислав Жемчугов. По его словам, аллергикам необходимо укреплять иммунитет и лечиться, а не отсиживаться в четырёх стенах.