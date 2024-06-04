Россиянку спасли от "опухоли-монстра", содержащей волосы, кости и другие "запчасти" от человека
В Подольске врачи удалили у женщины кисту с содержимым из волос и костей черепа
Тератома развивается из клеток, которые должны были стать частями тела, зубами или органами. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / XArtProduction
Подмосковные врачи прооперировали пациентку, в чьём яичнике была найдена тератома. И хотя это доброкачественное образование, его часто называют "монстром" из-за жуткого содержимого: вскрыв такую кисту, врачи часто обнаруживают внутри волосы, зубы, ногти и даже глаза или недоформированные конечности. Это объясняется тем, что в основе опухоли лежат эмбриоидные ткани, которые по мере роста должны превращаться в разные клетки человеческого организма.
Так было и в этот раз.
"Из правого яичника у пациентки удалена тератома диаметром 8 см, содержимым её являлись волосы, зачатки костей черепа, жир", — рассказал главный врач Подольского родильного дома Александр Скобенников.
Он рассказал, что операции такого рода являются высокотехнологичными, потому что медикам важно не только удалить саму опухоль, но и сохранить пациентке репродуктивного возраста здоровую ткань яичника. Хирургическое вмешательство прошло успешно: репродуктивная функция у пациентки сохранена и в будущем она сможет планировать беременность.
Ранее Life.ru рассказывал, как в подмосковном Одинцове врачи удалили девушке 10-килограммовую опухоль матки. 29-летняя пациентка обратилась с жалобами на повышенную температуру, тянущие боли и увеличенный в объёме живот, а в ходе обследования у неё обнаружили новообразование в левом яичнике диаметром около 20 сантиметров.