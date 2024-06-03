Медик раскрыл, о каких серьёзных болезнях говорят отёки рук и ног

Отёки рук и ног могут быть симптомами серьёзных болезней, например сбоя в работе почек, печени, венозной или эндокринной системы. Эти проблемы не получится устранить простым ограничением потребления питьевой воды, в таких случаях требуется квалифицированная помощь врача, рассказал доцент медицинского факультета Государственного университета просвещения Грант Шехян.

Как объяснил доцент, отёки рук и ног могут говорить о пороках органов или систем организма, ишемии или гипертонии. По его словам, в этих случаях возвращение водного баланса в норму поможет. Однако есть другие болезни, вызывающие отёчность, с которыми так просто справиться не выйдет.

"Могут быть всевозможные хирургические заболевания, такие как варикозная болезнь, хроническая лимфо-венозная недостаточность, когда не справляется венозная система. Дальше почки: либо они не справляются с выведением воды, либо человек теряет слишком много белка и у него возникают отёки уже другого происхождения, связанные с обменом веществ. Ряд эндокринных заболеваний, в частности гипотериоз. Печень с проблемами по белку", — пояснил медик в беседе с NEWS.ru.

Собеседник портала выделил заболевания почек, печени, а также венозной и эндокринной систем как самые серьёзные. Шехян также предупредил, что эти недуги категорически нельзя пытаться устранить с помощью самолечения и при их выявлении необходимо обратиться к медицинскому специалисту.