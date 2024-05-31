Врач поделилась лайфхаком с самодиагностикой на предмет йододефицита

Нормальная работа человеческого организма невозможна без йода, который играет большую роль в формировании иммунитета, мозговой активности, гормональном балансе, памяти и десятках других функций. Однако неправильный образ жизни и плохая экология могут спровоцировать дефицит этого микроэлемента, предупредила нутрициолог Наталья Дивеева.

Нехватка йода возникает, например, при редком употреблении рыбы, фруктов, ягод, овощей и злаков. А если при приготовлении блюд используется нефильтрованная вода с хлором, фтором и бором в составе, организм не сможет усвоить весь объём полезного вещества. Диагностировать йододефицит можно и самостоятельно, заверила врач.

"Симптомы дефицита йода: гипотиреоз, развитие кист, кистозно-фиброзная мастопатия, отёки, запоры, лишний вес, сонливость, раздражительность, быстрая утомляемость, апатия, депрессия, замедление роста и развития у детей, боль в мышцах, высокий холестерин, сложности с потоотделением (не потеете в бане и при физических нагрузках), низкое либидо, усталость, сложности с зачатием", — перечислила собеседница "Газеты.ru".