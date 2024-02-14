Нутрициолог рассказала, из каких продуктов достать элемент, дефицит которого есть у 70% россиян Нутрициолог Тиханычева: Дефицит йода наблюдается у почти 70% жителей России 14 февраля, 11:56 Обложка © Shutterstock

Для нормального развития организма за всю жизнь человек должен употребить не более чайной ложки йода. Казалось бы, задача не из сложных. Однако дефицит этого элемента наблюдается у почти 70% населения России, а для жителей мегаполисов эта проблема особенно актуальна. Нутрициолог Жанна Тиханычева рассказала Life.ru, зачем нашему организму йод, в каких продуктах он содержится и как сохранить баланс этого важного элемента.

Для чего нужен йод?

В первую очередь йод является строительным элементом для гормонов щитовидной железы. Нарушение её функции может приводить к потере памяти, плохой концентрации, трудностям с обучением и тревоге. И причиной всего этого часто бывает дефицит всего одного микроэлемента.

"В йоде нуждаются щитовидная железа, желудок, молочные железы, яичники и эндометрий. Йод имеет большое значение для нормального роста и развития организма, поддержания температуры тела, интеллекта и развития мозга, а также обладает бактерицидным действием", — отмечает специалист по немедикаментозному лечению и аюрведе.

Какая норма йода в день?

Суточная потребность в йоде для детей — 60–120 мкг, для взрослых — 150 мкг. При этом необходимо сохранять баланс, так как вред организму могут нанести и недостаток, и переизбыток йода. Так, по словам Тиханычевой, при дефиците могут возникнуть общая слабость, повышенная утомляемость, апатия, ослабление памяти и слуха, увеличение массы тела, сухость кожи и слизистых оболочек и даже трудности с вынашиванием ребёнка у беременных. А избыток йода может привести к отёкам слизистых оболочек, слезотечению, аллергическим реакциям, учащению сердцебиения, нервозности и бессоннице.

В каких продуктах содержится йод?

Регулирование йодного обмена в организме — сложный биохимический процесс, однако ему можно и нужно способствовать. Так, один из самых доступных и эффективных способов соблюдения йодного баланса в организме — употребление продуктов, содержащих данный элемент. Сегодня их можно найти на полках любого современного магазина.

"Продукты, богатые йодом: фейхоа, морепродукты, рыба, а также морские водоросли. Организм берёт из продуктов столько витаминов и минералов, сколько ему нужно, поэтому он способен в определённой степени регулировать уровень йода из продуктов питания", — подчеркнула Жанна Тиханычева.

Существует миф о том, что питаться правильно и держать организм в балансе — дорогостоящее удовольствие, однако, согласно данным сервиса "Едадил", "йодистая" корзина для жителей Москвы обойдётся примерно в 1000–1600 рублей и этих продуктов хватит на несколько приёмов пищи.

Кстати, ранее Life.ru рассказывал, что определить дефицит йода в организме в домашних условиях невозможно. Для этого врач назначает УЗИ щитовидной железы и анализ крови на содержание тиреоидных гормонов.

Авторы Андрей Горяничев