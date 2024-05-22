Названа болезнь, при котором нельзя есть роллы

Роллы полезны тем, что в любом виде рыбы содержатся белки, витамины D, жирные кислоты омега, фосфор, йод, магний и другие микронутриенты. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

По словам специалиста, благодаря употреблению этого продукта укрепляется костная ткань, стенки вен, артерий, улучшается кровоток и выводится холестерин. Кроме того, в роллах используются листы нори, а они богаты кальцием, натрием, фосфором, йодом, железом, витаминами А, Е и С. Соевый соус, в свою очередь, помогает восстановить водно-солевой баланс в организме, а васаби обладает противовоспалительным и противоопухолевым эффектом.

"Маринованный имбирь, прилагающийся к роллам... богат магнием, калием, медью. Он помогает бороться с бактериями и вирусами, улучшает память и внимание, ослабляет мышечные боли и снижает холестерин", — отметила врач.

Однако у любимого россиянами японского блюда есть и противопоказания: из-за используемого при приготовлении сахара и рисового уксуса их не стоит употреблять людям с диабетом. Рис для роллов менее питательный, чем обычный, и содержит много углеводов, что чревато набором веса. Большими проблемами также грозит избыток в продукте йода, предостерегла гастроэнтеролог.