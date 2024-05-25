Врач рассказала россиянам про синдром "тиреотоксического сердца"

На состояние сердечно-сосудистой системы влияют гормоны щитовидной железы. Их переизбыток, или гипертиреоз, который длится большой промежуток времени, может привести к развитию "тиреотоксического сердца". Об этом рассказала врач-кардиолог, старший научный сотрудник НМИЦ кардиологии им. Чазова Минздрава России Елена Римская.

"Гипертиреоз может увеличивать сократимость сердца, что приводит к более сильным и более частым сокращениям. При длительно существующем гипертиреоидном состоянии развивается сердечная недостаточность, так называемое тиреотоксическое сердце", — рассказала Римская.

Данное состояние проявляется развитием сердечной дисфункции и сердечной недостаточности. Некоторые пациенты помимо тахикардии и нерегулярности сердечного ритма жалуются на одышку сначала при физической нагрузке, а затем в покое.

"Отёки нижних конечностей также могут быть симптомом этого состояния", — заключила кардиолог в беседе с "Газетой.ru".