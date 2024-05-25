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25 мая, 15:46

Врач рассказала россиянам про синдром "тиреотоксического сердца"

Врач Римская: Отёки ног могут указывать на синдром "тиреотоксического сердца"

Врач раскрыла симптомы "тиреотоксического сердца". Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Врач раскрыла симптомы "тиреотоксического сердца". Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

На состояние сердечно-сосудистой системы влияют гормоны щитовидной железы. Их переизбыток, или гипертиреоз, который длится большой промежуток времени, может привести к развитию "тиреотоксического сердца". Об этом рассказала врач-кардиолог, старший научный сотрудник НМИЦ кардиологии им. Чазова Минздрава России Елена Римская.

"Гипертиреоз может увеличивать сократимость сердца, что приводит к более сильным и более частым сокращениям. При длительно существующем гипертиреоидном состоянии развивается сердечная недостаточность, так называемое тиреотоксическое сердце", — рассказала Римская.

Данное состояние проявляется развитием сердечной дисфункции и сердечной недостаточности. Некоторые пациенты помимо тахикардии и нерегулярности сердечного ритма жалуются на одышку сначала при физической нагрузке, а затем в покое.

"Отёки нижних конечностей также могут быть симптомом этого состояния", — заключила кардиолог в беседе с "Газетой.ru".

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Ранее Life.ru рассказывал, как повседневный стресс и тревога пагубно влияют на сердечно-сосудистую систему. Стало известно, что чрезмерная радость и уныние приводят к микроинфарктам.

Николай Рюмин
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