Врач рассказала россиянам про синдром "тиреотоксического сердца"
Врач Римская: Отёки ног могут указывать на синдром "тиреотоксического сердца"
Врач раскрыла симптомы "тиреотоксического сердца". Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
На состояние сердечно-сосудистой системы влияют гормоны щитовидной железы. Их переизбыток, или гипертиреоз, который длится большой промежуток времени, может привести к развитию "тиреотоксического сердца". Об этом рассказала врач-кардиолог, старший научный сотрудник НМИЦ кардиологии им. Чазова Минздрава России Елена Римская.
"Гипертиреоз может увеличивать сократимость сердца, что приводит к более сильным и более частым сокращениям. При длительно существующем гипертиреоидном состоянии развивается сердечная недостаточность, так называемое тиреотоксическое сердце", — рассказала Римская.
Данное состояние проявляется развитием сердечной дисфункции и сердечной недостаточности. Некоторые пациенты помимо тахикардии и нерегулярности сердечного ритма жалуются на одышку сначала при физической нагрузке, а затем в покое.
"Отёки нижних конечностей также могут быть симптомом этого состояния", — заключила кардиолог в беседе с "Газетой.ru".
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