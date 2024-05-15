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15 мая, 14:50

Врач объяснила, почему у неженатых чаще бывают проблемы с сердцем

Врач Драпкина: У одиноких людей чаще случаются проблемы с сердцем

У неженатых чаще случаются проблемы с сердцем. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

У неженатых чаще случаются проблемы с сердцем. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

У одиноких мужчин и женщин чаще случаются проблемы с сердцем, чем у семейных людей. Об этом рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина в Международный день семей, который отмечается 15 мая.

"Согласно результатам крупного исследования, включившего более двух миллионов участников, холостые/незамужние, разведённые и вдовцы/вдовы имели в 1,4 раза повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, в 1,4 раза больший риск смерти от ишемической болезни сердца и в 1,5 раза больший риск смерти от инсульта", — отметила врач в беседе с aif.ru.

Отсутствие брака у мужчин 55–64 лет увеличивало риск смерти от разных причин втрое. А у бездетных женщин риск повышался после 75 лет. Как пояснила Драпкина, в парах люди совместно решают проблемы и меньше подвержены стрессу, нежели вдовы и разведённые. Также супруги могут следить за здоровьем партнёра и ухаживать за ним.

Международный день семей отмечается 15 мая с 1994 года. Праздник провозглашён Генассамблеей ООН и имеет цель обратить внимание общественности на многочисленные проблемы семьи.

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Ранее россиян предупредили, что шум в ушах может возникнуть из-за проблем с сердцем. Этот симптом называется тиннитусом.

Мирон Сидоров
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