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5 июня, 00:50

Пострадают желудок, печень и почки: Перечислены неприятные последствия для организма от ржавой воды

Врач Кузина: Ржавая вода может вызвать аллергию и расстройство желудка

Если регулярно пить ржавую воду, могут начаться проблемы со здоровьем, предупредила в разговоре с "Газетой.ru" врач-эндокринолог и диетолог Ксения Кузина.

Она обратила внимание, что такая вода содержит много железа, а это чревато аллергическими реакциями, расстройством пищеварения, нарушением функции печени, почек и эндокринной системы. Особенно ржавая вода опасна детям и взрослым с хроническими заболеваниями. Кроме того, не все фильтрационные системы одинаково хорошо справляются с очищением жидкости от ржавчины.

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"Для этого используют фильтры, работающие по принципу обратного космоса или содержащие ионно-обменные смолы. Только после этого ржавую воду можно безопасно пить, так как токсичные и тяжёлые элементы и металлы останутся в фильтре", — пояснила Кузина.

А вот фильтрованная или бутилированная вода стабильнее по составу и порой даже содержит полезные микроэлементы. Вода из-под крана не навредит, если пропускается через постоянно сменяемый фильтр, который задерживает избыток железа и загрязнений.

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Ранее врач предупредила, что употребление воды из чайника с накипью грозит здоровью почек и сосудов. Сами по себе отложения появляются при кипячении жёсткой воды и состоят из малорастворимых солей вроде карбоната кальция и магния.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / KariDesign

Анатолий Симоненко
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