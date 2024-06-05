Пострадают желудок, печень и почки: Перечислены неприятные последствия для организма от ржавой воды
Врач Кузина: Ржавая вода может вызвать аллергию и расстройство желудка
Если регулярно пить ржавую воду, могут начаться проблемы со здоровьем, предупредила в разговоре с "Газетой.ru" врач-эндокринолог и диетолог Ксения Кузина.
Она обратила внимание, что такая вода содержит много железа, а это чревато аллергическими реакциями, расстройством пищеварения, нарушением функции печени, почек и эндокринной системы. Особенно ржавая вода опасна детям и взрослым с хроническими заболеваниями. Кроме того, не все фильтрационные системы одинаково хорошо справляются с очищением жидкости от ржавчины.
"Для этого используют фильтры, работающие по принципу обратного космоса или содержащие ионно-обменные смолы. Только после этого ржавую воду можно безопасно пить, так как токсичные и тяжёлые элементы и металлы останутся в фильтре", — пояснила Кузина.
А вот фильтрованная или бутилированная вода стабильнее по составу и порой даже содержит полезные микроэлементы. Вода из-под крана не навредит, если пропускается через постоянно сменяемый фильтр, который задерживает избыток железа и загрязнений.
Ранее врач предупредила, что употребление воды из чайника с накипью грозит здоровью почек и сосудов. Сами по себе отложения появляются при кипячении жёсткой воды и состоят из малорастворимых солей вроде карбоната кальция и магния.
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