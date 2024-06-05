Пострадают желудок, печень и почки: Перечислены неприятные последствия для организма от ржавой воды

Если регулярно пить ржавую воду, могут начаться проблемы со здоровьем, предупредила в разговоре с "Газетой.ru" врач-эндокринолог и диетолог Ксения Кузина.

Она обратила внимание, что такая вода содержит много железа, а это чревато аллергическими реакциями, расстройством пищеварения, нарушением функции печени, почек и эндокринной системы. Особенно ржавая вода опасна детям и взрослым с хроническими заболеваниями. Кроме того, не все фильтрационные системы одинаково хорошо справляются с очищением жидкости от ржавчины.

"Для этого используют фильтры, работающие по принципу обратного космоса или содержащие ионно-обменные смолы. Только после этого ржавую воду можно безопасно пить, так как токсичные и тяжёлые элементы и металлы останутся в фильтре", — пояснила Кузина.

А вот фильтрованная или бутилированная вода стабильнее по составу и порой даже содержит полезные микроэлементы. Вода из-под крана не навредит, если пропускается через постоянно сменяемый фильтр, который задерживает избыток железа и загрязнений.