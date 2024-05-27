Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Поможет даже при похмелье: Россиянам объяснили, почему выливать воду от макарон — это преступление

Эксперт Лялина: Воду от макарон можно использовать как удобрение для растений

27 мая, 05:16
Сливать воду от макарон нельзя, она полезная. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zapylaiev Kostiantyn

Сливать воду от макарон нельзя, она полезная. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zapylaiev Kostiantyn

Многие люди после приготовления макарон выливают воду, однако делают это совершенно зря, ведь "макаронный бульон" содержит в себе крахмал, который полезен для многих процессов в нашем организме. О целебных качествах такой воды и о том, как правильно её использовать, Life.ru рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

"Крахмал имеет массу полезных свойств: он понижает уровень холестерина, укрепляет иммунитет, мягко обволакивает стенки желудка, создавая эффект насыщения или снимая агрессивные воспаления, способствует устранению отёчности и последствий похмелья", — отметила Лялина.

Однако в заводском крахмале содержится диоксид серы, который опасен для человека. А вот что касается макаронной воды, она в этом отношении абсолютно безопасна, её можно использовать и в косметологии, и в быту, и в кулинарии.

Например, ванночки с крахмалом помогут снизить давление, отбелить и смягчить кожу рук. А опустив уставшие ноги на 20 минут в крахмальный отвар, вы избавитесь от отёков и усталости после длительной ходьбы. Волосам он придаёт блеск, если использовать его в качестве кондиционера.

Диетолог рассказала, как правильно есть сельдерей, чтобы получить максимальную пользу
Диетолог рассказала, как правильно есть сельдерей, чтобы получить максимальную пользу

Кроме того, макаронная вода может быть хорошим удобрением для комнатных растений и цветов, так как крахмал содержит большое количество витаминов, минералов и микроэлементов. Также горячий отвар поможет избавиться от жира и других стойких загрязнений на посуде, если замочить в нём тарелки и кастрюли на полчаса, советует Лялина.

Энергетическая ценность воды от макарон всего 17,2 ккал. Но на её основе получаются очень вкусные супы, соусы и подливки. Жидкость из-под макарон используется для эмульсификации — соединения жидкостей, так как крахмал в её составе — прекрасный эмульгатор и загуститель. Эту воду также можно использовать при приготовлении пресного теста для лепёшек, пирогов или теста для пиццы. Крахмал здесь будет заменять дрожжи и яйца. Главное — всегда использовать только свежий отвар, пока он не помутнел.

Ирина Лялина

И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Энергетическая ценность воды от макарон всего 17,2 ккал. Но на её основе получаются очень вкусные супы, соусы и подливки. Жидкость из-под макарон используется для эмульсификации — соединения жидкостей, так как крахмал в её составе — прекрасный эмульгатор и загуститель. Эту воду также можно использовать при приготовлении пресного теста для лепёшек, пирогов или теста для пиццы. Крахмал здесь будет заменять дрожжи и яйца. Главное — всегда использовать только свежий отвар, пока он не помутнел.
Энергетическая ценность воды от макарон всего 17,2 ккал. Но на её основе получаются очень вкусные супы, соусы и подливки. Жидкость из-под макарон используется для эмульсификации — соединения жидкостей, так как крахмал в её составе — прекрасный эмульгатор и загуститель. Эту воду также можно использовать при приготовлении пресного теста для лепёшек, пирогов или теста для пиццы. Крахмал здесь будет заменять дрожжи и яйца. Главное — всегда использовать только свежий отвар, пока он не помутнел.

Ранее Life.ru рассказывал про десять отваров, которые укрепят ваш иммунитет. В списке "друзей нашей иммунной системы" — отвары шиповника, калины, рябины, клюквы. А также отвар из липового цвета при заболеваниях горла.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!