Поможет даже при похмелье: Россиянам объяснили, почему выливать воду от макарон — это преступление Эксперт Лялина: Воду от макарон можно использовать как удобрение для растений 27 мая, 05:16 Сливать воду от макарон нельзя, она полезная. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zapylaiev Kostiantyn

Многие люди после приготовления макарон выливают воду, однако делают это совершенно зря, ведь "макаронный бульон" содержит в себе крахмал, который полезен для многих процессов в нашем организме. О целебных качествах такой воды и о том, как правильно её использовать, Life.ru рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

"Крахмал имеет массу полезных свойств: он понижает уровень холестерина, укрепляет иммунитет, мягко обволакивает стенки желудка, создавая эффект насыщения или снимая агрессивные воспаления, способствует устранению отёчности и последствий похмелья", — отметила Лялина.

Однако в заводском крахмале содержится диоксид серы, который опасен для человека. А вот что касается макаронной воды, она в этом отношении абсолютно безопасна, её можно использовать и в косметологии, и в быту, и в кулинарии.

Например, ванночки с крахмалом помогут снизить давление, отбелить и смягчить кожу рук. А опустив уставшие ноги на 20 минут в крахмальный отвар, вы избавитесь от отёков и усталости после длительной ходьбы. Волосам он придаёт блеск, если использовать его в качестве кондиционера.

Кроме того, макаронная вода может быть хорошим удобрением для комнатных растений и цветов, так как крахмал содержит большое количество витаминов, минералов и микроэлементов. Также горячий отвар поможет избавиться от жира и других стойких загрязнений на посуде, если замочить в нём тарелки и кастрюли на полчаса, советует Лялина.

Энергетическая ценность воды от макарон всего 17,2 ккал. Но на её основе получаются очень вкусные супы, соусы и подливки. Жидкость из-под макарон используется для эмульсификации — соединения жидкостей, так как крахмал в её составе — прекрасный эмульгатор и загуститель. Эту воду также можно использовать при приготовлении пресного теста для лепёшек, пирогов или теста для пиццы. Крахмал здесь будет заменять дрожжи и яйца. Главное — всегда использовать только свежий отвар, пока он не помутнел. Ирина Лялина И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения

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Авторы Андрей Горяничев