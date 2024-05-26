Диетолог рассказала, как правильно есть сельдерей, чтобы получить максимальную пользу

Все части сельдерея — корень, стебель и семена — можно употреблять в пищу. Этот универсальный овощ низкокалориен и очень полезен, отметила врач-диетолог Татьяна Кузнецова.

"Антиоксиданты, имеющиеся в сельдерее, защищают клетки от повреждения, подавляют воспалительные процессы в организме. Калий способствует здоровью сердечно-сосудистой системы, нормализации артериального давления, поддержанию правильного ритма сердца, а витамин К — укреплению костей и уменьшению риска переломов", — объяснила эксперт в беседе с "Газетой.ru".

По её словам, благодаря пищевым волокнам сельдерей оказывает благотворное влияние на пищеварение: улучшает перистальтику кишечника, создаёт хорошую почву для полезных бактерий, уменьшает всасывание в кровь сахара и холестерина. А содержащийся в овоще витамин А помогает коже оставаться красивой и здоровой. Как и витамин С, он в большом количестве имеется в стеблях, поэтому их лучше употреблять свежими — делать сок или использовать в салате.

Специалист также дала рецепт простого витаминного салата: нарезать соломкой зелёное яблоко и сельдерей, сбрызнуть их лимонным соком, добавить измельчённый грецкий орех и оливковое масло.

Что касается семян сельдерея — это приправа, обладающая антибактериальными свойствами. Кроме того, их употребление положительно влияет на когнитивные способности мозга. Корень же употребляют в варёном, жареном и запечённом виде. Можно также сделать пюре, это разнообразит рацион, посоветовала диетолог.