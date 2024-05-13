В Роспотребнадзоре опровергли популярный миф о диетических продуктах
Роспотребнадзор: Продуктов с "отрицательной" калорийностью не существует
Некоторым продуктам, к примеру, сельдерею или огурцам, приписывают "отрицательную" калорийность — якобы на их переваривание организм тратит больше энергии, чем получает. Однако специалисты из Роспотребнадзора опровергли это. В ведомстве подчеркнули, что продуктов с так называемой отрицательной калорийностью попросту не существует, однако есть продукты с очень низкой калорийностью.
"Такие продукты, как огурцы, капуста, сельдерей, лук, шпинат, помидоры и другие зелёные и листовые овощи, содержат небольшое количество калорий и могут помочь удовлетворить чувство голода без значительного увеличения суточного потребления калорий", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
При этом некоторые продукты действительно требуют больше энергии для переработки, чем другие, отметили в Роспотребнадзоре.
А ранее эндокринолог рассказала, что достаточно нескольких занятий по аэробике в неделю, низкоуглеводной диеты и подсчёта калорий, чтобы быстро похудеть к лету. Подойдут йога, скандинавская ходьба, ходьба на эллипсе, плавание, пилатес, калланетик. Главное — регулярность, нужно не менее 150 минут активности в неделю.
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