Новый кабмин
Удар по Белгороду 12 мая
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 12:10

В Роспотребнадзоре опровергли популярный миф о диетических продуктах

Роспотребнадзор: Продуктов с "отрицательной" калорийностью не существует

Некоторым продуктам, к примеру, сельдерею или огурцам, приписывают "отрицательную" калорийность — якобы на их переваривание организм тратит больше энергии, чем получает. Однако специалисты из Роспотребнадзора опровергли это. В ведомстве подчеркнули, что продуктов с так называемой отрицательной калорийностью попросту не существует, однако есть продукты с очень низкой калорийностью.

"Такие продукты, как огурцы, капуста, сельдерей, лук, шпинат, помидоры и другие зелёные и листовые овощи, содержат небольшое количество калорий и могут помочь удовлетворить чувство голода без значительного увеличения суточного потребления калорий", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При этом некоторые продукты действительно требуют больше энергии для переработки, чем другие, отметили в Роспотребнадзоре.

Суп и котлетка не пара: Россиянам объяснили, как правильно обедать, чтобы похудеть к лету
Суп и котлетка не пара: Россиянам объяснили, как правильно обедать, чтобы похудеть к лету

А ранее эндокринолог рассказала, что достаточно нескольких занятий по аэробике в неделю, низкоуглеводной диеты и подсчёта калорий, чтобы быстро похудеть к лету. Подойдут йога, скандинавская ходьба, ходьба на эллипсе, плавание, пилатес, калланетик. Главное — регулярность, нужно не менее 150 минут активности в неделю.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
  • Новости
  • Роспотребнадзор
  • ЗОЖ
  • Здоровое питание
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров