Суп и котлетка не пара: Россиянам объяснили, как правильно обедать, чтобы похудеть к лету Нутрициолог Ларионова: Завтракать нужно в течение двух часов после пробуждения 24 апреля, 05:20 Полноценный обед даёт ощущение сытости до 4,5 часа. Обложка © Freepik.com / kamranaydinov

Весной многие испытывают желание привести фигуру в хорошую форму перед летним сезоном. Однако часто возникает вопрос, какие продукты включить или, наоборот, исключить из рациона, чтобы эффективно снижать вес, а также как правильно выстроить приёмы пищи. На эти вопросы Life.ru ответила нутрициолог Екатерина Ларионова.

Завтрак

Давайте начнём с завтрака. Это самый важный приём пищи, и его никак нельзя пропускать. Научно доказано, что пропуски завтрака приводят к перееданию в течение дня в среднем на 150–300 ккал. Идеально завтракать в течение двух часов после пробуждения. Екатерина Ларионова Нутрициолог

Чтобы сытости и энергии хватило до следующего приёма пищи, эксперт советует есть на завтрак белки. Например, яйца в любом их исполнении — это отличный источник легкоусвояемого белка с невысокой калорийностью. Также полноценным белком являются мясо птицы, рыба и морепродукты. Они содержат все необходимые организму аминокислоты. Дополните приём пищи ненасыщенными жирами в виде слабосолёной красной рыбы, авокадо, орехов и медленными углеводами, например цельнозерновым хлебом. И вот ваш завтрак сбалансирован, и рука не потянется к перекусу в ближайшие четыре часа.

А вот завтраков в виде молочных каш, круассанов с кофе, сэндвичей, хлопьев с молоком стоит избегать. Такой высокоуглеводный приём пищи вызовет резкий скачок инсулина в крови, что пробудит голод уже через 1–1,5 часа, а значит, вы съедите ещё больше.

Обед

Следуйте этим правилам, чтобы не сорваться на перекус до ужина: Суп во время обеда даст чувство сытости примерно на 2–2,5 часа.

Второе блюдо — на 4–4,5 часа.

Разделяем первое и второе блюдо на разные приёмы пищи.

Второе блюдо обязательно должно содержать белок в виде мяса или рыбы и медленных углеводов (крупы).

Дополните приём пищи овощным салатом.

Во время еды избегайте белого хлеба, лучше отдайте предпочтение цельнозерновому.

Если хотите попить чай с десертом, то делайте это сразу после основного приёма пищи, а не через пару часов, чтобы не было резкого скачка инсулина в крови.

Полноценный обеденный приём пищи даёт ощущение сытости до 4,5 часа, отмечает Ларионова.

"Худеющие часто забывают, что напитки тоже имеют свою калорийность. Например, калорийность любимого многими рафа может быть равна полноценному приёму пищи. Поэтому в течение дня пейте чистую воду без добавок", — рекомендует нутрициолог.

Ужин

Последний приём пищи должен быть за два-четыре часа до сна. На ужин также должны быть белок, жиры и углеводы. Если вы заметили, что часто просыпаетесь ночью из-за позывов к мочеиспусканию, то попробуйте убрать белок из последнего приёма пищи, это снизит нагрузку с почек.

"Помните, что ключевым аспектом любой программы похудения является сбалансированный подход. Важно не только следить за тем, что вы едите, но и обращать внимание на свои потребности и реагировать на сигналы вашего организма. Поддерживайте здоровый образ жизни, включая в него регулярные физические нагрузки, полноценный отдых и питание, которое приносит удовольствие и при этом соответствует вашим целям", — заключила эксперт.

Кстати, безопасное похудение предполагает снижение веса на два-пять килограммов в месяц, а если человек теряет больше, это небезопасно. Как в стремлении к фигуре мечты не растерять здоровье, читайте на Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев