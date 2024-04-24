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Суп и котлетка не пара: Россиянам объяснили, как правильно обедать, чтобы похудеть к лету

Нутрициолог Ларионова: Завтракать нужно в течение двух часов после пробуждения

24 апреля, 05:20
Полноценный обед даёт ощущение сытости до 4,5 часа. Обложка © Freepik.com / kamranaydinov

Полноценный обед даёт ощущение сытости до 4,5 часа. Обложка © Freepik.com / kamranaydinov

Весной многие испытывают желание привести фигуру в хорошую форму перед летним сезоном. Однако часто возникает вопрос, какие продукты включить или, наоборот, исключить из рациона, чтобы эффективно снижать вес, а также как правильно выстроить приёмы пищи. На эти вопросы Life.ru ответила нутрициолог Екатерина Ларионова.

Завтрак

Давайте начнём с завтрака. Это самый важный приём пищи, и его никак нельзя пропускать. Научно доказано, что пропуски завтрака приводят к перееданию в течение дня в среднем на 150–300 ккал. Идеально завтракать в течение двух часов после пробуждения.

Екатерина Ларионова

Нутрициолог

Давайте начнём с завтрака. Это самый важный приём пищи, и его никак нельзя пропускать. Научно доказано, что пропуски завтрака приводят к перееданию в течение дня в среднем на 150–300 ккал. Идеально завтракать в течение двух часов после пробуждения.
Давайте начнём с завтрака. Это самый важный приём пищи, и его никак нельзя пропускать. Научно доказано, что пропуски завтрака приводят к перееданию в течение дня в среднем на 150–300 ккал. Идеально завтракать в течение двух часов после пробуждения.

Чтобы сытости и энергии хватило до следующего приёма пищи, эксперт советует есть на завтрак белки. Например, яйца в любом их исполнении — это отличный источник легкоусвояемого белка с невысокой калорийностью. Также полноценным белком являются мясо птицы, рыба и морепродукты. Они содержат все необходимые организму аминокислоты. Дополните приём пищи ненасыщенными жирами в виде слабосолёной красной рыбы, авокадо, орехов и медленными углеводами, например цельнозерновым хлебом. И вот ваш завтрак сбалансирован, и рука не потянется к перекусу в ближайшие четыре часа.

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А вот завтраков в виде молочных каш, круассанов с кофе, сэндвичей, хлопьев с молоком стоит избегать. Такой высокоуглеводный приём пищи вызовет резкий скачок инсулина в крови, что пробудит голод уже через 1–1,5 часа, а значит, вы съедите ещё больше.

Обед

Следуйте этим правилам, чтобы не сорваться на перекус до ужина:

  • Суп во время обеда даст чувство сытости примерно на 2–2,5 часа.
  • Второе блюдо — на 4–4,5 часа.
  • Разделяем первое и второе блюдо на разные приёмы пищи.
  • Второе блюдо обязательно должно содержать белок в виде мяса или рыбы и медленных углеводов (крупы).
  • Дополните приём пищи овощным салатом.
  • Во время еды избегайте белого хлеба, лучше отдайте предпочтение цельнозерновому.
  • Если хотите попить чай с десертом, то делайте это сразу после основного приёма пищи, а не через пару часов, чтобы не было резкого скачка инсулина в крови.

Полноценный обеденный приём пищи даёт ощущение сытости до 4,5 часа, отмечает Ларионова.

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"Худеющие часто забывают, что напитки тоже имеют свою калорийность. Например, калорийность любимого многими рафа может быть равна полноценному приёму пищи. Поэтому в течение дня пейте чистую воду без добавок", — рекомендует нутрициолог.

Ужин

Последний приём пищи должен быть за два-четыре часа до сна. На ужин также должны быть белок, жиры и углеводы. Если вы заметили, что часто просыпаетесь ночью из-за позывов к мочеиспусканию, то попробуйте убрать белок из последнего приёма пищи, это снизит нагрузку с почек.

"Помните, что ключевым аспектом любой программы похудения является сбалансированный подход. Важно не только следить за тем, что вы едите, но и обращать внимание на свои потребности и реагировать на сигналы вашего организма. Поддерживайте здоровый образ жизни, включая в него регулярные физические нагрузки, полноценный отдых и питание, которое приносит удовольствие и при этом соответствует вашим целям", заключила эксперт.

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Кстати, безопасное похудение предполагает снижение веса на два-пять килограммов в месяц, а если человек теряет больше, это небезопасно. Как в стремлении к фигуре мечты не растерять здоровье, читайте на Life.ru.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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