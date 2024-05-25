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25 мая, 11:36

Камни в почках и бляшки в сосудах: Накипь в чайнике может угрожать здоровью человека, предупредила врач

Врач Михалёва: Вода из чайника с накипью может вызвать камни в почках

Употребление воды из чайника с накипью грозит здоровью почек и сосудов, предупредила врач-эндокринолог и диетолог "СМ-Клиника", кандидат медицинских наук Оксана Михалёва. По её словам, сами по себе отложения появляются при кипячении жёсткой воды и состоят из малорастворимых солей вроде карбоната кальция и магния.

Если пить такую воду недолго, ничего страшного не произойдёт, однако при длительном потреблении лишние соли становятся не такими безобидными. По словам врача, в основном речь идёт о кальции, от которого организм пытается избавиться, выводя его с мочой.

"Регулярное выведение излишков кальция через почки может привести к образованию микролитов ("песка"), а затем и камней. Даже если не образуются камни, функция почек постепенно и необратимо нарушается, что может привести к их хронической болезни", — добавила она в беседе с "Газетой.ru".

Кроме того, пристрастие к воде с накипью негативно влияет на сосуды, особенно у людей старше 50 лет. По словам Михалёвой, у них кальций откладываться в стенках сосудов, делая их более хрупкими и нарушая внутреннюю поверхность, что способствует более быстрому отложению холестерина и формированию атеросклеротических бляшек.

Причём это особенно актуально для тех, у кого есть дефицит витамина Д. Врач пояснила, что этот витамин помогает откладывать кальций в костях, а не сосудах или почках.

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Shutterstock / FOTODOM / tativophotos

Матвей Константинов
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