До или после завтрака? Стоматолог объяснил, когда на самом деле нужно чистить зубы Врач Антипенко: Если в завтраке много углеводов, то чистить зубы нужно до него 25 мая, 07:27 Стоматолог рассказал, до или после завтрака чистить зубы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / didesign021

Среди врачей не существует одного мнения касательно чистки зубов до или после завтрака, однако с научной точки зрения очищать ротовую полость нужно сразу после пробуждения. Об этом рассказал врач-стоматолог общей практики, медицинский эксперт Алексей Антипенко.

"Чисткой зубов с утра — сразу после сна — мы уменьшаем количество бактерий, которые выросли за ночь. Ночью мы ничего не едим, пищевых комков не образуется, и поверхность зубов не очищается — ни языком, ни пищей. Бактерии существуют очень спокойно, активно размножаются, и к утру их достаточно много", — сказал врач в эфире радио Sputnik.

Если в вашем завтраке много углеводов и сахара, полость рта нужно очищать до него, так как сахар вступает в реакцию с бактериями, которые накопились за ночь во рту, и вредит зубам. Если же сладкой пищи в завтраке немного, то чистку можно провести после еды. Чистить зубы нужно два раза в день, утром и вечером, но не после каждого приёма пищи, отметил врач. В этом случае лучше прополоскать рот или воспользоваться жвачкой.

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Авторы Николай Рюмин