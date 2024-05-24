Не только ковид: Названы страшные болезни, которые могут быть причиной потери обоняния

Потеря обоняния необязательно говорит о наличии у человека коронавируса. Такой симптом может указывать и на вирусную инфекцию, и на другие заболевания, рассказала "Вечерней Москве" врач-оториноларинголог Анна Яковлева.

Так, подобный недуг вызывают хронические заболевания вроде риносинуситов, полипов в носу и аллергических ринитов, когда происходит отёк носовых раковин, закрывая доступ к обонятельной зоне.

Другие возможные причины — болезнь Альцгеймера и сахарный диабет. Можно потерять обоняние и из-за черепно-мозговой травмы либо в результате осложнения после операции на головном мозге. У женщин может потеряться обоняние на фоне гормональных колебаний из-за беременности или климакса.

"При старении организма обоняние тоже постепенно снижается. Происходит потеря площади обонятельного рецептора и нарушаются нервные связи слизистой носа и мозга. Количество нервных клеток уменьшается. Часть мозга, отвечающая за восприятие обоняния, со временем теряет свои нейроны. И пожилые люди становятся неспособны чётко различать тонкие ароматы и вкус пищи", — пояснила Яковлева.

Есть и более страшные причины потери обоняния: шизофрения, депрессия, биполярное расстройство. В этих случаях могут даже появиться обонятельные галлюцинации. Эксперт советует при потере обоняния не откладывать визит к оториноларингологу.