Не только ковид: Названы страшные болезни, которые могут быть причиной потери обоняния
Врач Яковлева: Потеря обоняния может быть симптомом шизофрении и депрессии
Потеря обоняния необязательно говорит о наличии у человека коронавируса. Такой симптом может указывать и на вирусную инфекцию, и на другие заболевания, рассказала "Вечерней Москве" врач-оториноларинголог Анна Яковлева.
Так, подобный недуг вызывают хронические заболевания вроде риносинуситов, полипов в носу и аллергических ринитов, когда происходит отёк носовых раковин, закрывая доступ к обонятельной зоне.
Другие возможные причины — болезнь Альцгеймера и сахарный диабет. Можно потерять обоняние и из-за черепно-мозговой травмы либо в результате осложнения после операции на головном мозге. У женщин может потеряться обоняние на фоне гормональных колебаний из-за беременности или климакса.
"При старении организма обоняние тоже постепенно снижается. Происходит потеря площади обонятельного рецептора и нарушаются нервные связи слизистой носа и мозга. Количество нервных клеток уменьшается. Часть мозга, отвечающая за восприятие обоняния, со временем теряет свои нейроны. И пожилые люди становятся неспособны чётко различать тонкие ароматы и вкус пищи", — пояснила Яковлева.
Есть и более страшные причины потери обоняния: шизофрения, депрессия, биполярное расстройство. В этих случаях могут даже появиться обонятельные галлюцинации. Эксперт советует при потере обоняния не откладывать визит к оториноларингологу.
Кстати, предотвратить развитие болезни Альцгеймера поможет включение в рацион яблок. Они предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний благодаря высокому уровню растительных волокон, снижающих показатели холестерина в крови. Содержащиеся во фруктах полифенолы являются мощными антиоксидантами, которые защищают клетки сердца, а яблочные флавоноиды, согласно исследованиям, на 20% уменьшают риск инсульта.
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