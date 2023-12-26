Желанию занюхать водку нашли интересное медицинское объяснение
Врач Неронов: Первая стадия опьянения — временная потеря обоняния
Желанию занюхать водку или другой алкоголь нашлось медицинское объяснение. Оказалось, что в первых стадиях опьянения во время употребления крепких напитков теряются обоняние и тактильные ощущения. Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов.
"Есть такие тесты на проверку стадии опьянения. Например, временная потеря обоняния. Как только человек перестаёт ощущать запах продукта, которым он занюхивает выпитую порцию алкоголя, значит, он опьянел", — объяснил врач в беседе с РИАМО.
По его словам, распознать опьянение также помогут тактильные ощущения. Если человек перестаёт ощущать кожей ладони волосы на голове либо перестаёт хорошо слышать, значит, наступили первые стадии. О сильном опьянении говорят ослабевшее зрение и потеря координации.
"Если пить маленькими порциями, опьянеешь быстрее, так как всасывание идёт быстрее. И, конечно, рекомендуется закусывать после каждой порции алкоголя", — подчеркнул гастроэнтеролог.
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