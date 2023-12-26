Регион

Уведомления отключены

26 декабря, 09:34

Желанию занюхать водку нашли интересное медицинское объяснение

Врач Неронов: Первая стадия опьянения — временная потеря обоняния

Желанию занюхать водку или другой алкоголь нашлось медицинское объяснение. Оказалось, что в первых стадиях опьянения во время употребления крепких напитков теряются обоняние и тактильные ощущения. Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов.

"Есть такие тесты на проверку стадии опьянения. Например, временная потеря обоняния. Как только человек перестаёт ощущать запах продукта, которым он занюхивает выпитую порцию алкоголя, значит, он опьянел", — объяснил врач в беседе с РИАМО.

По его словам, распознать опьянение также помогут тактильные ощущения. Если человек перестаёт ощущать кожей ладони волосы на голове либо перестаёт хорошо слышать, значит, наступили первые стадии. О сильном опьянении говорят ослабевшее зрение и потеря координации.

"Если пить маленькими порциями, опьянеешь быстрее, так как всасывание идёт быстрее. И, конечно, рекомендуется закусывать после каждой порции алкоголя", — подчеркнул гастроэнтеролог.

Россиянам назвали самое безопасное спиртное, но оно "горькое и невкусное"
Россиянам назвали самое безопасное спиртное, но оно "горькое и невкусное"

Ранее Лайф писал, что в новогоднюю ночь лучше всего избегать употребления алкогольных напитков. По словам нарколога, в праздник допустим лишь один бокал шампанского.

Обложка ©

Shutterstock

Ян Поланин
  • Новости
  • Общество
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров