Желанию занюхать водку нашли интересное медицинское объяснение

Желанию занюхать водку или другой алкоголь нашлось медицинское объяснение. Оказалось, что в первых стадиях опьянения во время употребления крепких напитков теряются обоняние и тактильные ощущения. Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов.

"Есть такие тесты на проверку стадии опьянения. Например, временная потеря обоняния. Как только человек перестаёт ощущать запах продукта, которым он занюхивает выпитую порцию алкоголя, значит, он опьянел", — объяснил врач в беседе с РИАМО.

По его словам, распознать опьянение также помогут тактильные ощущения. Если человек перестаёт ощущать кожей ладони волосы на голове либо перестаёт хорошо слышать, значит, наступили первые стадии. О сильном опьянении говорят ослабевшее зрение и потеря координации.

"Если пить маленькими порциями, опьянеешь быстрее, так как всасывание идёт быстрее. И, конечно, рекомендуется закусывать после каждой порции алкоголя", — подчеркнул гастроэнтеролог.