Назван фрукт, защищающий от рака и болезни Альцгеймера

Употребление в пищу яблок предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний благодаря высокому уровню растительных волокон, снижающих показатели холестерина в крови. Содержащиеся во фруктах полифенолы являются мощными антиоксидантами, которые защищают клетки сердца, а яблочные флавоноиды, согласно исследованиям, на 20% уменьшают риск инсульта.

"Научные исследования показали, что яблоки способны противостоять росту раковых клеток. Такой эффект достигается за счёт противовоспалительных и антиоксидантных свойств этого фрукта. Ежедневное употребление яблок снижает рост раковых клеток на 10%", — рассказала порталу "Страсти" нутрициолог, натуропат Ксения Глинкина (Чёрная).

По её словам, за счёт ацетилхолина самый популярный в мире фрукт полезен и для здоровья головного мозга: благотворно влияет на память, мышечные сокращения и другие важные процессы. Недостаток этого нейромедиатора чреват различными когнитивными нарушениями, а вот регулярное употребление яблок и яблочного сока повышает ацетилхолин и помогает предотвратить развитие болезни Альцгеймера.

Флавоноид кверцетин, содержащийся в кожице фрукта, наделяет его иммуномодулирующим и противовоспалительным эффектом. Благодаря этому одна четвертинка яблока в день снижает риск развития бронхиальной астмы на 10%.

"Предпочтительнее выбирать зелёные яблоки и есть их в сезон. Тогда можно получить больше питательных веществ, в том числе витамины С и К. <...> Зелёные яблоки также являются низкокалорийным продуктом, что делает их отличным выбором для тех, кто следит за весом", — пояснила нутрициолог.

Кроме того, она перечислила противопоказания к употреблению этих фруктов: непереносимость фруктозы и заболевания ЖКТ. В этом случае, чтобы не усугубить имеющиеся печальные симптомы, перед включением яблок в рацион лучше проконсультироваться со специалистом.