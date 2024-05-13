Зелень, яйца и печень: Эндокринолог составила "антираковое" меню с важным элементом Врач Смирнова: Дефицит фолиевой кислоты провоцирует рак и болезнь Альцгеймера 13 мая, 04:00 Осмотр пациента врачом. Обложка © Freepik

Для здорового развития человеческому организму необходима фолиевая кислота, которая играет большую роль в формировании клеток, расщеплении вредных аминокислот и создании эритроцитов. Уберечься от дефицита важнейшего витамина поможет правильный подбор ежедневного рациона, рассказала Life.ru эндокринолог Галина Смирнова.

По словам врача Скандинавского центра здоровья, основным источником фолиевой кислоты являются зелёные листовые овощи вроде шпината, спаржи, брюссельской капусты и брокколи. Не меньше этого вещества содержится в бобовых, печени и яйцах. Однако готовить их необходимо щадяще, так как термообработка разрушает витамин, предупредила специалист. Также усвоению кислоты могут помешать алкоголь и некоторые лекарства.

Нехватка фолиевой кислоты может привести к сердечно-сосудистым патологиям, болезни Альцгеймера, раку молочной железы и даже бесплодию. Женщинам во время беременности особенно важно получать достаточное количество фолиевой кислоты, ведь при её недостатке возрастает риск дефектов нервной трубки и ущемления спинного мозга у ребёнка. Галина Смирнова К.м.н., эндокринолог Скандинавского центра здоровья

Понять, что организм нуждается в дополнительной порции витамина, не так уж и трудно. К первым признакам дефицита кислоты относятся головные боли, снижение веса, учащённое сердцебиение, слабость и постоянная усталость, заключила собеседница Life.ru.

Зелень славится не только богатым набором витаминов, но и обилием так необходимой организму клетчатки, рассказывал Life.ru ранее. Особенно выделяют пять видов зелени, содержащих максимальный объём полезных микроэлементов.

Авторы Андрей Горяничев