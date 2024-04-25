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25 апреля, 14:04

Витамины и антиоксиданты: Назван топ-5 самых полезных видов зелени

Диетолог Бобровский назвал петрушку, кинзу, укроп и шпинат полезной зеленью

Петрушка — это один из самых полезных видов зелени, рассказал диетолог Андрей Бобровский. По его словам, в ней содержится большое количество клетчатки, микроэлементов, а также витаминов.

Диетолог Бобровский рассказал о самой полезной зелени. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"А тот самый витамин С в петрушке содержится в большем количестве, чем в лимоне", — приводит телеканал "Санкт-Петербург" слова медика.

Также в рацион следует включить кинзу. Как отметил диетолог, эта богатая витаминами и антиоксидантами зелень прекрасно дополнит любое блюдо. Кроме того, важно обратить внимание на шпинат, который многие специалисты заслуженно называют "королём овощей". В нём содержатся витамины группы В, витамин А, витамин К и ещё йод. Вместе с тем Бобровский рекомендовал не игнорировать базилик. Он обладает противомикробным эффектом, а также этот вид зелени содержит эфирные масла, которые помогают справиться со стрессом и даже бессонницей.

Пятёрку самой полезной зелени замыкает укроп. По словам врача, добавление данного продукта в блюдо поможет снизить плохой холестерин в крови. Помимо этого, укроп помогает усвоению полезных веществ в организме.

А ранее Life.ru писал, что продукты, богатые омегой-3, снижают тревожность, а необходимую для женского организма фолиевую кислоту можно получить из листовой зелени.

Эндокринолог раскрыла топ-5 премудростей для выбора зелени в магазине и на рынке
Эндокринолог раскрыла топ-5 премудростей для выбора зелени в магазине и на рынке
Обложка ©

Freepik

Наталья Исакова
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