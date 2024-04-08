Эндокринолог раскрыла топ-5 премудростей для выбора зелени в магазине и на рынке Врач Тананакина: Лучше покупать зелень, выращенную в горшочках 8 апреля, 08:56 Если зелень продается в нескольких видах упаковки — горшочке или пленке, то лучше выбрать первый вариант. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Зелень должна быть в ежедневном рационе каждого человека. Она улучшает перистальтику кишечника, способствует расщеплению жиров, обогащает организм минералами и витаминами. Но как выбрать зелень правильно, чтобы она принесла организму исключительно пользу? Об этом Life.ru расспросил эндокринолога АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Наталию Тананакину.

"Зелень, представленная на прилавках магазинов, в основном выращена промышленным способом. И такая зелень безопасна, в отличие от выращенной в открытом грунте. Во втором случае растения обрабатывают химикатами для защиты от насекомых и микробов, а инсектициды могут повышать риск развития болезней сердца и сахарного диабета", — предупредила собеседница Life.ru.

Зелень, выращенная в теплицах, получает все питательные вещества для роста из безопасных питательных растворов. Однако стоит оговориться, что у промышленной зелени витамина С меньше, чем у той, что выращена в открытом грунте.

При выборе зелени нужно обращать внимание на её цвет, запах и внешний вид. Яркие зелёные оттенки, ровные немятые листы и привлекательный общий вид говорят о свежести продукта. Качественная зелень имеет равномерный окрас — без пожелтения и светлых пятен. Идеальным выбором являются ярко-зелёные растения, именно они смогут сохраниться несколько дней без потери свежести и вкуса. Если зелень не имеет выраженного запаха или пахнет гнилью, от её покупки стоит отказаться. Наталия Тананакина

Если зелень продаётся в нескольких видах упаковки — горшочке или плёнке, то лучше выбрать первый вариант. Зелень в горшочке сохранится дольше. Также при покупке нужно обращать внимание на дату упаковки и месте хранения зелени. Товар, выложенный вне зоны охлаждения, быстро испортится, отмечает эксперт.

Дома зелень необходимо хорошо промыть в проточной воде, а ещё лучше — вымочить в течение часа. Это удалит с неё все загрязнения и напитает свежестью.

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Авторы Андрей Горяничев