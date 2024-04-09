Россиянам рассказали, сколько бананов в день можно есть без вреда для здоровья

Нельзя съедать больше двух бананов в день, несмотря на ряд полезных свойств. От переедания этого фрукта на весах могут прибавиться килограммы, однако это далеко не все неприятные последствия, предупредила диетолог Владислава Подымникова.

"Хотя бананы и богаты калием и фосфором, в больших количествах они принесут больше вреда, чем пользы. Если съесть их много, то у человека могут начаться колики, возникнет вздутие живота", — отметила медик в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".