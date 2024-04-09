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9 апреля, 15:04

Россиянам рассказали, сколько бананов в день можно есть без вреда для здоровья

Диетолог Подымникова: Каждый день можно съедать не более двух бананов

Нельзя съедать больше двух бананов в день, несмотря на ряд полезных свойств. От переедания этого фрукта на весах могут прибавиться килограммы, однако это далеко не все неприятные последствия, предупредила диетолог Владислава Подымникова.

"Хотя бананы и богаты калием и фосфором, в больших количествах они принесут больше вреда, чем пользы. Если съесть их много, то у человека могут начаться колики, возникнет вздутие живота", — отметила медик в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Специалист также добавила, что в одном банане содержится около 12 граммов сахара — это достаточно много. Поэтому если человек худеет, то лучше съедать не больше одного фрукта в день. Также врач рассказала, что бананы лучше всего сочетать с яблоками и греческим йогуртом.

Кстати, ранее Life.ru рассказывал, что бананы называют продуктом счастья. Всё из-за содержания большого количества аминокислоты тирозина.

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Freepik / jcomp

Наталья Исакова
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