В Москву впервые за лето пришла 30-градусная жара
Синоптик Тишковец: В Москве зафиксировали первые летние плюс 30 градусов
Жара в Москве. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PhotoJuli86
В некоторых районах Москвы впервые с начала лета шкала градусника превысила 30-градусный показатель. Об этом в своём телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Новой Москве на метеостанции Немчиновка к 15:00 воздух прогрелся до плюс 30,1. В центре Москвы, на Балчуге, плюс 29,4, Строгино — плюс 28,5, Тушино — плюс 28,3, ВДНХ — плюс 27,8", — отметил метеоролог.
Ранее синоптик Тишковец заявил, что в начале июля из Европы в Россию придёт антициклон, который принесёт с собой повышение температуры воздуха до плюс 34 градусов при минимальном количестве осадков. В связи с этим необходимо подготовиться к жаре, которая будет держаться неделю.