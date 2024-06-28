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Регион
28 июня, 15:04

В Москву впервые за лето пришла 30-градусная жара

Синоптик Тишковец: В Москве зафиксировали первые летние плюс 30 градусов

Жара в Москве. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PhotoJuli86

Жара в Москве. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PhotoJuli86

В некоторых районах Москвы впервые с начала лета шкала градусника превысила 30-градусный показатель. Об этом в своём телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Новой Москве на метеостанции Немчиновка к 15:00 воздух прогрелся до плюс 30,1. В центре Москвы, на Балчуге, плюс 29,4, Строгиноплюс 28,5, Тушиноплюс 28,3, ВДНХплюс 27,8", — отметил метеоролог.

В Москве в июле будет +30: Как в СССР спасались от жары без кондиционеров
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Ранее синоптик Тишковец заявил, что в начале июля из Европы в Россию придёт антициклон, который принесёт с собой повышение температуры воздуха до плюс 34 градусов при минимальном количестве осадков. В связи с этим необходимо подготовиться к жаре, которая будет держаться неделю.

Владимир Озеров
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