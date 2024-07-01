Ожидаются "египетские ночи": Вильфанд объяснил причины аномальной жары в Москве

Гребень высокого давления, раскинувшийся над Москвой, принесёт в столицу аномально жаркую погоду, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, столбики термометров будут показывать околорекордные значения, характерные разве что для самых знойных дней в южной Астрахани, — до 34 градусов.

Причём жара ожидается и ночью, отметил эксперт в беседе с 360.ru. С начала недели в спальных районах города прогнозируется до 21 градуса, а в центре до 25 градусов, что — "безо всяких метафор" — является "египетскими ночами". Такое температурное буйство обусловлено тем, что гребень находится на высоте нескольких километров, препятствуя облакообразованию, из-за чего лучи не отражаются и не поглощаются, доходя до поверхности земли. Кроме того, столица находится в тёплой части образования.

Однако уже к выходным вместо гребня над Москвой нависнет "зональный перенос воздушной массы", из-за чего температура понизится на пять-семь градусов. Тем не менее она всё равно будет на один-два градуса выше нормы.