Защищает провизию и радует товарищей: Сибирские десантники приручили хорька на СВО

Небольшой хищник сам забрёл на пункт временной дислокации, не побоявшись большого скопления людей. Хорёк быстро пошёл на контакт и со временем стал неотъемлемой частью автобатальона. При этом никого другого на "свою" территорию "часовой" не подпускает, а с грызунами, которые рискуют покуситься на провизию, пушистик безжалостно расправляется.