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6 июля, 23:41

Защищает провизию и радует товарищей: Сибирские десантники приручили хорька на СВО

SHOT: Сибирские десантники сумели приручить хорька на СВО

Сибирские десантники приручили хорька на СВО. Обложка © SHOT

Сибирские десантники приручили хорька на СВО. Обложка © SHOT

Сибирские десантники, отправившиеся на СВО, сумели приручить хорька. Новый "боец" автобатальона оказался крайне полезен в быту. Зверёк постоянно защищает провизию от грызунов, охраняет территорию и поднимает настроение военнослужащим, сообщает SHOT.

Сибирские десантники приручили хорька на СВО. Видео © SHOT

Небольшой хищник сам забрёл на пункт временной дислокации, не побоявшись большого скопления людей. Хорёк быстро пошёл на контакт и со временем стал неотъемлемой частью автобатальона. При этом никого другого на "свою" территорию "часовой" не подпускает, а с грызунами, которые рискуют покуситься на провизию, пушистик безжалостно расправляется.

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Мария Любицкая
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