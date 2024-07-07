Защищает провизию и радует товарищей: Сибирские десантники приручили хорька на СВО
SHOT: Сибирские десантники сумели приручить хорька на СВО
Сибирские десантники приручили хорька на СВО. Обложка © SHOT
Сибирские десантники, отправившиеся на СВО, сумели приручить хорька. Новый "боец" автобатальона оказался крайне полезен в быту. Зверёк постоянно защищает провизию от грызунов, охраняет территорию и поднимает настроение военнослужащим, сообщает SHOT.
Сибирские десантники приручили хорька на СВО. Видео © SHOT
Небольшой хищник сам забрёл на пункт временной дислокации, не побоявшись большого скопления людей. Хорёк быстро пошёл на контакт и со временем стал неотъемлемой частью автобатальона. При этом никого другого на "свою" территорию "часовой" не подпускает, а с грызунами, которые рискуют покуситься на провизию, пушистик безжалостно расправляется.
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