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31 мая, 13:53

Волонтёры в Петербурге почти за два месяца вручную перенесли через дорогу более 17 тысяч жаб

В Петербурге волонтёры перенесли 17,5 тысячи серых жаб в период миграции

Жаба в Санкт-Петербурге. Обложка © Telegram / ПриродоВеды

Жаба в Санкт-Петербурге. Обложка © Telegram / ПриродоВеды

В Санкт-Петербурге волонтёры помогли более 17,5 тысячи серых жаб из заказника "Сестрорецкое болото" добраться до нерестилища в период миграции. Как сообщили в пресс-службе Комитета по природопользованию Северной столицы, эти земноводные начинают откладывать икру с наступлением тепла, обычно с середины апреля по первую половину мая. Однако ранняя весна изменила их планы.

Одна из жаб, перенесённых волонтёрами в Санкт-Петербурге. Фото © Telegram / ПриродоВеды

Одна из жаб, перенесённых волонтёрами в Санкт-Петербурге. Фото © Telegram / ПриродоВеды

"Уже в первых числах апреля жабы пошли к нерестилищу. Однако из-за погодных сюрпризов, в частности снежного апреля, вместо привычных 30 дней миграция продлилась почти два месяца", — говорится в сообщении.

Причём путь жаб трудно назвать простым: он проходит через дорогу общего пользования, из-за чего часть земноводных гибнет под колёсами. В связи с этим участок трассы огородили забором, а к миграции было решено привлечь волонтёров. К работе подключилось около 700 человек.

Спустя почти два месяца миграция завершилась, причём успешно, и в нерестилищах у восточного берега Сестрорецкого Разлива уже появились головастики, которые скоро превратятся в полноценных взрослых особей. В комитете поблагодарили волонтёров и неравнодушных местных жителей за помощь.

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Матвей Константинов
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