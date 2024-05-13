Эксперт раскрыл, куда шли утята, замеченные на утреннем променаде в Москве

Утром в понедельник, 13 мая, на Садовом кольце в Москве появилось гуляющее семейство огарей, которое сразу же привлекло внимание прохожих. Многие из них сразу же стали снимать встречу с утятами на видео, одновременно пытаясь не пустить птенцов на проезжую часть.

Утята на Садовом кольце в Москве. Видео © Telegram / Москва с огоньком

По мнению главы отдела мониторинга биоразнообразия столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамата Кунафина, появление таких малышей на улицах города неудивительно. Эксперт отметил, что утята шагают из мест гнездования к водоёмам, чтобы научиться плавать.

"Во второй декаде мая птицы с птенцами нередко появляются в неожиданных для москвичей местах, например на тротуарах и даже на проезжей части. Это видовая норма, и беспокоиться о птенцах не нужно, однако водителям стоит быть особенно внимательными на дороге", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

При этом огари выбирают достаточно необычные места для гнёзд и зачастую обустраиваются на чердаках многоэтажек. На крышах они начали появляться ещё в апреле. Эксперт добавил, что некоторые виды строят гнёзда на воде, а кто-то любит делать жильё в траве, зарослях кустарника и в дуплах деревьев.