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29 сентября, 17:19

В Москве спасли лебедёнка, который мог погибнуть из-за человека

В Зеленограде спасли пострадавшего от рыболовной лески птенца чёрного лебедя

<p>Птенец чёрного лебедя, спасённый в Зеленограде от рыболовной лески. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/moyavetklinika/1330" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Моя ветклиника</a></p>

Птенец чёрного лебедя, спасённый в Зеленограде от рыболовной лески. Обложка © Telegram / Моя ветклиника

В Зеленограде спасли птенца чёрного лебедя, который пострадал из-за рыболовной лески. После операции он уже воссоединился с семьёй, но история могла закончиться трагически.

Птенец чёрного лебедя, спасённый в Зеленограде от рыболовной лески. Видео © Telegram / Моя ветклиника

Как отметили в сети государственных ветклиник "Мосветобъединение", "гадкого утёнка" на пруду заметили жители, которые обратили внимание на нездоровый вид животного: птенец держался в стороне, не ел, а клюв был приоткрыт. Птицу удалось отловить и доставить в местную ветклинику, где специалисты заметили, что язык малыша серьёзно повредила рыболовная леска — она вызвала отёк и некроз тканей.

  • Птенец чёрного лебедя, спасённый в Зеленограде от рыболовной лески. Фото © Telegram / Моя ветклиника
    Птенец чёрного лебедя, спасённый в Зеленограде от рыболовной лески. Фото © Telegram / Моя ветклиника
  • Птенец чёрного лебедя, спасённый в Зеленограде от рыболовной лески. Фото © Telegram / Моя ветклиника
    Птенец чёрного лебедя, спасённый в Зеленограде от рыболовной лески. Фото © Telegram / Моя ветклиника
  • Птенец чёрного лебедя, спасённый в Зеленограде от рыболовной лески. Фото © Telegram / Моя ветклиника
    Птенец чёрного лебедя, спасённый в Зеленограде от рыболовной лески. Фото © Telegram / Моя ветклиника
  • Птенец чёрного лебедя, спасённый в Зеленограде от рыболовной лески. Фото © Telegram / Моя ветклиника
    Птенец чёрного лебедя, спасённый в Зеленограде от рыболовной лески. Фото © Telegram / Моя ветклиника

Птенец чёрного лебедя, спасённый в Зеленограде от рыболовной лески. Фото © Telegram / Моя ветклиника

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"Хирургу Евгению Цыбину пришлось прибегнуть к газовой анестезии, осторожно распутать леску и обработать раны. Ветврачи сделали всё, чтобы остановить некроз и спасти язык птицы", — подчеркнули в "Мосветобъединении".

При этом птенец быстро шёл на поправку и со временем смог сам есть и пить. Когда здоровье маленького лебедя уже не вызывало опасений, его выпустили в пруд, где он и встретился с родными.

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Ранее Лайф писал, что в Москве ветеринар спасла корги, съевшего 730 граммов щебня в маринаде. Он проглотил камушки вместе с маринадом для шашлыка.

Никита Осипов
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