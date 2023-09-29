В Москве спасли лебедёнка, который мог погибнуть из-за человека
В Зеленограде спасли пострадавшего от рыболовной лески птенца чёрного лебедя
Птенец чёрного лебедя, спасённый в Зеленограде от рыболовной лески. Обложка © Telegram / Моя ветклиника
В Зеленограде спасли птенца чёрного лебедя, который пострадал из-за рыболовной лески. После операции он уже воссоединился с семьёй, но история могла закончиться трагически.
Птенец чёрного лебедя, спасённый в Зеленограде от рыболовной лески. Видео © Telegram / Моя ветклиника
Как отметили в сети государственных ветклиник "Мосветобъединение", "гадкого утёнка" на пруду заметили жители, которые обратили внимание на нездоровый вид животного: птенец держался в стороне, не ел, а клюв был приоткрыт. Птицу удалось отловить и доставить в местную ветклинику, где специалисты заметили, что язык малыша серьёзно повредила рыболовная леска — она вызвала отёк и некроз тканей.
"Хирургу Евгению Цыбину пришлось прибегнуть к газовой анестезии, осторожно распутать леску и обработать раны. Ветврачи сделали всё, чтобы остановить некроз и спасти язык птицы", — подчеркнули в "Мосветобъединении".
При этом птенец быстро шёл на поправку и со временем смог сам есть и пить. Когда здоровье маленького лебедя уже не вызывало опасений, его выпустили в пруд, где он и встретился с родными.
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