В Москве спасли лебедёнка, который мог погибнуть из-за человека

В Зеленограде спасли птенца чёрного лебедя, который пострадал из-за рыболовной лески. После операции он уже воссоединился с семьёй, но история могла закончиться трагически.

Птенец чёрного лебедя, спасённый в Зеленограде от рыболовной лески. Видео © Telegram / Моя ветклиника

Как отметили в сети государственных ветклиник "Мосветобъединение", "гадкого утёнка" на пруду заметили жители, которые обратили внимание на нездоровый вид животного: птенец держался в стороне, не ел, а клюв был приоткрыт. Птицу удалось отловить и доставить в местную ветклинику, где специалисты заметили, что язык малыша серьёзно повредила рыболовная леска — она вызвала отёк и некроз тканей.









"Хирургу Евгению Цыбину пришлось прибегнуть к газовой анестезии, осторожно распутать леску и обработать раны. Ветврачи сделали всё, чтобы остановить некроз и спасти язык птицы", — подчеркнули в "Мосветобъединении".

При этом птенец быстро шёл на поправку и со временем смог сам есть и пить. Когда здоровье маленького лебедя уже не вызывало опасений, его выпустили в пруд, где он и встретился с родными.