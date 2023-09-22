В Москве прооперировали корги, съевшего почти килограмм щебня

Пёс породы корги по кличке Хаммер съел около одного килограмма щебня. В результате ветврач Советской ветеринарной клиники в Москве спас собаку, сообщили в пресс-службе столичного Комитета ветеринарии.

Хаммер проглотил камушки вместе с маринадом для шашлыка. На следующий день щебень так и не вышел естественным путём, поэтому хозяева обратились к ветврачам. В клинике сделали рентген, после чего было принято решение о срочной операции.

"Во время хирургического вмешательства [ветврач] Наталья Павлова извлекла из ЖКТ собаки целую миску мелкого щебня общим весом 730 граммов", — приводит телеканал "360" сообщение комитета.

После операции корги назначали курс капельниц. К настоящему моменту Хаммер восстановился, его жизни ничего не угрожает. Комментируя этот случай в беседе с "Газетой.ru", президент Союза кинологических организаций РФ Владимир Уражевский подчеркнул, что воспитанная собака не стала бы есть щебень. По его мнению, у пса есть проблема с рационом. Вероятно, хвостатый был голоден, не находился под присмотром хозяев или собака восприняла камушки в качестве кальция. Уражевский подчеркнул, что это нестандартный прецедент, особенно для такой умной породы.

"В ответственных руках, у владельцев, которые любят своих животных, такого не может в принципе произойти. Ну да, может понюхать, они не такая порода, которая будет хватать и грызть что-то. Они очень интеллигентные, интеллектуальная порода, которая прежде подумает, посмотрит, лизнёт", — объяснил эксперт.