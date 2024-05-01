Тульские заводчики пытаются спасти оказавшихся на грани исчезновения уникальных лошадей

В Тульской области пытаются спасти вымирающую породу лошадей — русскую верховую. В России осталось всего 100 особей этих уникальных непарнокопытных животных, сообщает SHOT.

В Тульской области пытаются спасти породу русской верховой лошади от исчезновения. Видео © SHOT

"Сейчас очень сложно найти кобылу русских верховых. Мы собираем их по разным местам", — пояснила заводчица Татьяна Буланова.

Открыть центр репродукции русской верховой лошади решилась обычная семья заводчиков. Татьяна и Александр Булановы приобрели четыре взрослые особи и двух жеребят. В планах у неравнодушных туляков не только увеличение популяции, но и использование этих лошадей для иппотерапии (метод реабилитации посредством верховой езды или общения с лошадьми).

При этом уже на старте Булановы столкнулись с проблемами: им нужна дополнительная земля, чтобы установить родильные боксы и организовать выпас лошадей. На помощь заводчикам пришли активисты общественного движения "Народный фронт". Волонтёры обратились в районную администрацию с просьбой оказать поддержку в вопросе с участком. Также добровольцы попросили отремонтировать дорогу, по которой подвозят сено и зерно.

Буланова рассказала телеграм-каналу, что русская верховая имеет потрясающий характер. Лошади этой породы достойно служат в Кремлёвском полку и выступают в различных шоу и спортивных мероприятиях. Кроме того, по словам заводчицы, это отличная отечественная альтернатива западным породам.