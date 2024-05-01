Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 12:36

Тульские заводчики пытаются спасти оказавшихся на грани исчезновения уникальных лошадей

SHOT: Заводчики под Тулой пытаются сохранить породу русских верховых лошадей

Русская верховая лошадь. Обложка © ТАСС / Марина Круглякова

Русская верховая лошадь. Обложка © ТАСС / Марина Круглякова

В Тульской области пытаются спасти вымирающую породу лошадей — русскую верховую. В России осталось всего 100 особей этих уникальных непарнокопытных животных, сообщает SHOT.

В Тульской области пытаются спасти породу русской верховой лошади от исчезновения. Видео © SHOT

"Сейчас очень сложно найти кобылу русских верховых. Мы собираем их по разным местам", — пояснила заводчица Татьяна Буланова.

Открыть центр репродукции русской верховой лошади решилась обычная семья заводчиков. Татьяна и Александр Булановы приобрели четыре взрослые особи и двух жеребят. В планах у неравнодушных туляков не только увеличение популяции, но и использование этих лошадей для иппотерапии (метод реабилитации посредством верховой езды или общения с лошадьми).

При этом уже на старте Булановы столкнулись с проблемами: им нужна дополнительная земля, чтобы установить родильные боксы и организовать выпас лошадей. На помощь заводчикам пришли активисты общественного движения "Народный фронт". Волонтёры обратились в районную администрацию с просьбой оказать поддержку в вопросе с участком. Также добровольцы попросили отремонтировать дорогу, по которой подвозят сено и зерно.

Буланова рассказала телеграм-каналу, что русская верховая имеет потрясающий характер. Лошади этой породы достойно служат в Кремлёвском полку и выступают в различных шоу и спортивных мероприятиях. Кроме того, по словам заводчицы, это отличная отечественная альтернатива западным породам.

Белоснежного "Пегаса" по воздуху спасли из затопленного дома в Оренбурге
Белоснежного "Пегаса" по воздуху спасли из затопленного дома в Оренбурге

А ранее Life.ru рассказывал, что в Тверской области спасли исхудавшего медвежонка, который остался без матери. В настоящее время его откармливают молочной смесью, косолапый весит всего три килограмма.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Животные
  • Только на Life
  • Общество
  • Тульская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров