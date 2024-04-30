Умирающего медвежонка-сироту откармливают молоком волонтёры из Твери В Тверской области спасли исхудавшего медвежонка, оставшегося без матери 30 апреля, 14:22 В Новгородской области нашли истощённого медвежонка без медведицы. Видео © VK / Центр спасения медвежат-сирот

В лесах Новгородской области нашли истощённого и умирающего медвежонка, оставшегося без матери. Животное было передано на реабилитацию в тверской центр спасения медвежат-сирот.

В Новгородской области нашли истощённого медвежонка без медведицы. Видео © VK / Центр спасения медвежат-сирот

"В Мошенском районе в лесу нашли медвежонка, два дня за ним наблюдали, медведица не пришла, медвежонка забрали — малыш был слаб и весь в клещах", — рассказали в центре.

Мишка весит всего три килограмма, хотя в его возрасте должен набрать до десяти. При этом он еле стоит на лапах и почти не двигается от слабости, отметили активисты. Даже приём пищи даётся медвежонку с большим трудом. Сейчас его откармливают молочной смесью, стараясь делать порции небольшими, но частыми. Специалистам помогают консультациями в столичном Госпитале дикой природы.

Ранее в Приморье спасли медвежонка, который остался без опеки родителей. Охотоведы обнаружили малыша в Пограничном округе во время рейда и отправили пушистого сироту на зимовку в центр реабилитации диких животных.

Авторы Татьяна Миссуми