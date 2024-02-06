Медвежонка-сироту спасли от гибели в Приморье

В Приморье спасли медвежонка, который остался без опеки родителей. Охотоведы обнаружили малыша в Пограничном округе во время рейда и отправили пушистого сироту на зимовку в центр реабилитации диких животных. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

В Приморье спасли медвежонка-сироту. Видео © t.me / Минсельхоз Приморья

"Детёныша гималайского медведя, судя по всему, оставшегося без матери, изъяли из природной среды и направили в центр реабилитации диких животных в село Алексеевка", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Теперь медвежонок сможет дальше спать до весны, а когда подрастёт, его выпустят на волю. В ведомстве рассказали, что в Приморье каждый год спасают таких малышей, которые остались без родителей.