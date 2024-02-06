Регион

Уведомления отключены

6 февраля, 13:10

Медвежонка-сироту спасли от гибели в Приморье

В Приморье оставшегося без родителей медвежонка отправили в центр реабилитации

В Приморье спасли медвежонка, который остался без опеки родителей. Охотоведы обнаружили малыша в Пограничном округе во время рейда и отправили пушистого сироту на зимовку в центр реабилитации диких животных. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

В Приморье спасли медвежонка-сироту. Видео © t.me / Минсельхоз Приморья

"Детёныша гималайского медведя, судя по всему, оставшегося без матери, изъяли из природной среды и направили в центр реабилитации диких животных в село Алексеевка", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Теперь медвежонок сможет дальше спать до весны, а когда подрастёт, его выпустят на волю. В ведомстве рассказали, что в Приморье каждый год спасают таких малышей, которые остались без родителей.

Амурский тигр пробудил медведя от зимней спячки в заповеднике Хабаровского края
Амурский тигр пробудил медведя от зимней спячки в заповеднике Хабаровского края

Ранее Life.ru рассказывал о семье белых медведей в якутском зоопарке "Орто-Дойду", у которых родилась двойня. Родителями медвежат стали самка Колымана и самец Ломоносов. Сейчас животных содержат в разных вольерах, так как в природе медведица одна воспитывает малышей.

Обложка ©

t.me / Минсельхоз Приморья

Александра Мышляева
  • Новости
  • Животные
  • Общество
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров