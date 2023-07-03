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3 июля, 19:16

В Химках горит цех мебельного комбината "Сходня"

Цех мебельного комбината "Сходня" загорелся в Химках. Как стало известно Лайфу, горение продолжается уже около часа.

Чёрный дым виден из разных районов города. На место уже выехали пожарные, площадь возгорания пока уточняется. Информации о пострадавших нет.

Крупный пожар в цеху мебельного комбината в Химках. Видео © LIFE / Никита Осипов

Огромный "гриб" от взрыва на химзаводе в Нижнем Новгороде попал на видео

Огромный "гриб" от взрыва на химзаводе в Нижнем Новгороде попал на видео

Ранее Лайф рассказывал о пожаре в бургерной на Ленинградском вокзале в Москве. На улицу валил густой дым, а внутри помещения в этот момент были люди.

Обложка ©

Кадр видео LIFE

Артур Лапсаков
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