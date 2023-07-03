В Химках горит цех мебельного комбината "Сходня"
Цех мебельного комбината "Сходня" загорелся в Химках. Как стало известно Лайфу, горение продолжается уже около часа.
Чёрный дым виден из разных районов города. На место уже выехали пожарные, площадь возгорания пока уточняется. Информации о пострадавших нет.
Крупный пожар в цеху мебельного комбината в Химках. Видео © LIFE / Никита Осипов
Ранее Лайф рассказывал о пожаре в бургерной на Ленинградском вокзале в Москве. На улицу валил густой дым, а внутри помещения в этот момент были люди.
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Кадр видео LIFE