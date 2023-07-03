В Химках горит цех мебельного комбината "Сходня"

Цех мебельного комбината "Сходня" загорелся в Химках. Как стало известно Лайфу, горение продолжается уже около часа.

Чёрный дым виден из разных районов города. На место уже выехали пожарные, площадь возгорания пока уточняется. Информации о пострадавших нет.

Крупный пожар в цеху мебельного комбината в Химках. Видео © LIFE / Никита Осипов