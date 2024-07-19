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19 июля, 14:49

Мощный пожар охватил цех моторных масел в Подмосковье

МЧС России: В подмосковном Талдоме горит цех моторных масел

В подмосковном Талдоме горит ангар с моторными маслами, чёрный дым видно с другого конца города. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в своём телеграм-канале. В тушении задействованы шесть единиц техники и 30 специалистов.

Тушение ангара в Талдоме. Видео © МЧС России

"В городе Талдом горит цельнометаллический ангар на 1200 квадратных метрах. В нём хранится машинное масло", — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве 17 июля горел Центр цифровизации образования. Службам пришлось вызвать на подмогу авиатехнику для ликвидации огня. Пожар удалось полностью потушить только поздним вечером.

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МЧС России

Николай Рюмин
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