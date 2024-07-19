Мощный пожар охватил цех моторных масел в Подмосковье
МЧС России: В подмосковном Талдоме горит цех моторных масел
В подмосковном Талдоме горит ангар с моторными маслами, чёрный дым видно с другого конца города. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в своём телеграм-канале. В тушении задействованы шесть единиц техники и 30 специалистов.
Тушение ангара в Талдоме. Видео © МЧС России
"В городе Талдом горит цельнометаллический ангар на 1200 квадратных метрах. В нём хранится машинное масло", — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве 17 июля горел Центр цифровизации образования. Службам пришлось вызвать на подмогу авиатехнику для ликвидации огня. Пожар удалось полностью потушить только поздним вечером.