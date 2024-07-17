Сильный пожар в Центре цифровизации образования в Москве потушили
Пожар в Центре цифровизации образования в Москве на Пресненском валу полностью ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Пожар в Москве полностью ликвидирован", — сказано в телеграм-канале ведомства.
Напомним, сильное возгорание в здании на Пресненском валу началось вечером 17 июля. Для тушения даже привлекали авиацию. Все, кто находился внутри, эвакуировались самостоятельно.
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Кадр видео Telegram / МЧС России