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17 июля, 19:21

Сильный пожар в Центре цифровизации образования в Москве потушили

Пожар в Центре цифровизации образования в Москве на Пресненском валу полностью ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожар в Москве полностью ликвидирован", — сказано в телеграм-канале ведомства.

Напомним, сильное возгорание в здании на Пресненском валу началось вечером 17 июля. Для тушения даже привлекали авиацию. Все, кто находился внутри, эвакуировались самостоятельно.

Стала известна причина пожара в парке Галицкого в Краснодаре
Стала известна причина пожара в парке Галицкого в Краснодаре
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Кадр видео Telegram / МЧС России

Артур Лапсаков
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