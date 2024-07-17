Стала известна причина пожара в парке Галицкого в Краснодаре
Mash: Пожар в парке Галицкого в Краснодаре вызвало возгорание теплоизоляции
Возгорание в парке Галицкого в Краснодаре было вызвано возгоранием теплоизоляции во внутренней части рабочего корпуса — там хранились бензиновые газонокосилки и инвентарь персонала. Об этом пишет Mash со ссылкой на администрацию парка.
Во внутреннем корпусе парка Галицкого с инвентарём персонала произошёл пожар. Видео © Telegram / Mash
Напомним, о возникшем в парке Галицкого пожаре стало известно сегодня. Кадры с места событий появились в Сети, очевидцы происходящего сообщали, что огонь распространяется в считанной сотне метров от стадиона футбольного клуба "Краснодар". И всё это на фоне 40-градусной жары.
Telegram / "Парк Галицкого Краснодар"