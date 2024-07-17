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17 июля, 10:17

Стала известна причина пожара в парке Галицкого в Краснодаре

Mash: Пожар в парке Галицкого в Краснодаре вызвало возгорание теплоизоляции

Возгорание в парке Галицкого в Краснодаре было вызвано возгоранием теплоизоляции во внутренней части рабочего корпуса — там хранились бензиновые газонокосилки и инвентарь персонала. Об этом пишет Mash со ссылкой на администрацию парка.

Во внутреннем корпусе парка Галицкого с инвентарём персонала произошёл пожар. Видео © Telegram / Mash

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Напомним, о возникшем в парке Галицкого пожаре стало известно сегодня. Кадры с места событий появились в Сети, очевидцы происходящего сообщали, что огонь распространяется в считанной сотне метров от стадиона футбольного клуба "Краснодар". И всё это на фоне 40-градусной жары.

Обложка ©

Telegram / "Парк Галицкого Краснодар"

Юрий Лысенко
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