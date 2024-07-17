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17 июля, 09:50

В Краснодаре загорелся знаменитый парк Галицкого

Крупный пожар разгорелся в знаменитом парке Галицкого в Краснодаре. Кадрами с места делятся очевидцы, их публикует Mash. Как говорят местные жители, едкое пламя распространяется буквально в ста метрах от стадиона ФК "Краснодар".

В Краснодаре загорелся знаменитый парк Галицкого. Видео © Telegram/Mash

"Там что-то загорелось. Всё в дыму! Как воняет", — говорит автор видео за кадром.

Между тем, в городе сейчас очень жарко. Термометры показывают 40 градусов тепла.

При пожаре в Абрау-Дюрсо сгорели деревья можжевельника возрастом до 600 лет
При пожаре в Абрау-Дюрсо сгорели деревья можжевельника возрастом до 600 лет

Ранее юг нашей страны объял огонь. Природный пожар разгорелся в Краснодарском крае в районе Абрау-Дюрсо. Возгорание перешло на территории нескольких туристических баз, в том числе повредил постройки на базе отдыха "Романтик" и на территории базы "Голубая волна". Также с природными пожарами борются и в Крыму. Накануне огонь разгорелся возле отеля "Ялта Интурист".

Обложка ©

Telegram/Парк Галицкого Краснодар

Николь Вербер
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