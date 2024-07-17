В Краснодаре загорелся знаменитый парк Галицкого
Крупный пожар разгорелся в знаменитом парке Галицкого в Краснодаре. Кадрами с места делятся очевидцы, их публикует Mash. Как говорят местные жители, едкое пламя распространяется буквально в ста метрах от стадиона ФК "Краснодар".
В Краснодаре загорелся знаменитый парк Галицкого. Видео © Telegram/Mash
"Там что-то загорелось. Всё в дыму! Как воняет", — говорит автор видео за кадром.
Между тем, в городе сейчас очень жарко. Термометры показывают 40 градусов тепла.
Ранее юг нашей страны объял огонь. Природный пожар разгорелся в Краснодарском крае в районе Абрау-Дюрсо. Возгорание перешло на территории нескольких туристических баз, в том числе повредил постройки на базе отдыха "Романтик" и на территории базы "Голубая волна". Также с природными пожарами борются и в Крыму. Накануне огонь разгорелся возле отеля "Ялта Интурист".
Telegram/Парк Галицкого Краснодар