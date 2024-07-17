Крупный пожар разгорелся в знаменитом парке Галицкого в Краснодаре. Кадрами с места делятся очевидцы, их публикует Mash. Как говорят местные жители, едкое пламя распространяется буквально в ста метрах от стадиона ФК "Краснодар".

В Краснодаре загорелся знаменитый парк Галицкого. Видео © Telegram/Mash

"Там что-то загорелось. Всё в дыму! Как воняет", — говорит автор видео за кадром.