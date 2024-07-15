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15 июля, 05:29

Пожар под Новороссийском повредил десятки построек на базах отдыха и пять машин

В результате пожара на двух базах отдыха на Кубани повреждено 38 построек

Для ликвидации возгорания на базах отдыха "Романтик" и "Голубая волна" сотрудники МЧС России задействовали два вертолёта и один самолёт. В общей сложности огонь охватил 38 построек и пять автомобилей, рассказала пресс-служба ведомства.

Тушение пожара в Краснодарском крае. Видео © Telegram / МЧС России

"По уточнённой информации, на территории базы отдыха "Романтик" огнём повреждено 30 построек. На территории базы отдыха "Голубая волна" от огня пострадали восемь построек и пять авто. На других базах отдыха загорания построек нет", сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Пожар помогают устранить самолёт Ил-76 и два вертолёта, Ка-32 и Ми-8, оснащённые водосливными устройствами.

Более 500 человек эвакуировали из шести баз отдыха на Кубани из-за пожаров
Более 500 человек эвакуировали из шести баз отдыха на Кубани из-за пожаров

Напомним, днём 14 июля в районе Абрау-Дюрсо разгорелся крупный лесной пожар. В Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации. Следователи МВД возбудили уголовное дело по факту случившегося, а площадь возгорания тем временем выросла до 62 гектаров. Известно об одном пострадавшем.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Владимир Озеров
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