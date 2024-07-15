Пожар под Новороссийском повредил десятки построек на базах отдыха и пять машин

Для ликвидации возгорания на базах отдыха "Романтик" и "Голубая волна" сотрудники МЧС России задействовали два вертолёта и один самолёт. В общей сложности огонь охватил 38 построек и пять автомобилей, рассказала пресс-служба ведомства.

Тушение пожара в Краснодарском крае. Видео © Telegram / МЧС России

"По уточнённой информации, на территории базы отдыха "Романтик" огнём повреждено 30 построек. На территории базы отдыха "Голубая волна" от огня пострадали восемь построек и пять авто. На других базах отдыха загорания построек нет", — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.