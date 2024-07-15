Причины масштабного пожара на Кубани установят следователи

Из-за мощного лесного пожара, который начался 14 июля в Краснодарском крае, было возбуждено уголовное дело. Как передаёт в своём телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк, дело находится в производстве у следователей Следственного отдела полиции Приморского района Новороссийска.

Она также рассказала, что дело было возбуждено по статье 261 УК РФ "Уничтожение или повреждение лесных насаждений". Сотрудники полиции проводят в рамках него все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин инцидента.