Причины масштабного пожара на Кубани установят следователи
Следователи МВД возбудили уголовное дело из-за пожара под Новороссийском
Из-за мощного лесного пожара, который начался 14 июля в Краснодарском крае, было возбуждено уголовное дело. Как передаёт в своём телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк, дело находится в производстве у следователей Следственного отдела полиции Приморского района Новороссийска.
Она также рассказала, что дело было возбуждено по статье 261 УК РФ "Уничтожение или повреждение лесных насаждений". Сотрудники полиции проводят в рамках него все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин инцидента.
Напомним, днём 14 июля в районе Абрау-Дюрсо разгорелся крупный лесной пожар. Впоследствии в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации. К вечеру того же дня сообщалось, что площадь лесного пожара увеличилась до 62 гектаров. Также известно об одном пострадавшем из-за случившегося.
Telegram / ЧП Краснодара и края