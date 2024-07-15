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14 июля, 21:38

Причины масштабного пожара на Кубани установят следователи

Следователи МВД возбудили уголовное дело из-за пожара под Новороссийском

Из-за мощного лесного пожара, который начался 14 июля в Краснодарском крае, было возбуждено уголовное дело. Как передаёт в своём телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк, дело находится в производстве у следователей Следственного отдела полиции Приморского района Новороссийска.

Она также рассказала, что дело было возбуждено по статье 261 УК РФ "Уничтожение или повреждение лесных насаждений". Сотрудники полиции проводят в рамках него все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин инцидента.

Жителей хутора Дюрсо начали готовить к эвакуации из-за бушующего лесного пожара
Жителей хутора Дюрсо начали готовить к эвакуации из-за бушующего лесного пожара

Напомним, днём 14 июля в районе Абрау-Дюрсо разгорелся крупный лесной пожар. Впоследствии в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации. К вечеру того же дня сообщалось, что площадь лесного пожара увеличилась до 62 гектаров. Также известно об одном пострадавшем из-за случившегося.

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Алексей Соловьёв
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