В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесного пожара на 22 гектара

В Новороссийске Краснодарского края введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за возникновения ландшафтных пожаров. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своём телеграм-канале.

"В настоящее время в ликвидации пожара задействованы 46 сотрудников пожарно-спасательных частей и 12 единиц спецтехники, 45 ДПД и волонтёров, шесть единиц мототехники. Дополнительно из Анапы и Геленджика прибывает по одному расчёту лесопожарного центра", — пишет Кравченко.

На данный момент готовы автобусы для эвакуации 200 человек с баз отдыха "Моряк" и "Романтик". При этом уже эвакуировано 130 детей.

Задействованы пожарные расчёты из Анапы и вертолёт из Геленджика. На данный момент площадь горения составляет 22 гектара. В тушении пожара участвуют 138 человек и 27 единиц техники.